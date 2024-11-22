مهرجان دليل ميشلان القادم للمأكولات .. أطباقٌ حصرية ودروس احترافية على أيدي ألمع الطهاة

يعود مهرجان دليل ميشلان للمأكولات بنسخته الثانية المرتقبة على أرض أبوظبي بتجربةٍ فريدة من نوعها لعشاق عالم الطهي من 22 وإلى 24 نوفمبر.

وسيقام المهرجان في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، حيث سيأخذ الزوار من كلّ الأعمار عبر رحلةٍ من النكهات الاستثنائية. تتضمن الفعاليات مجموعة من الأطباق الحصرية، وتجارب الطهي المشتركة التي تجمع نخبةً من الطهاة في عروض مميزة قد يتعاون بها ستة طهاة أو ثمانية طهاة مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى عروض طهي مباشرة ودروس تعليمية مخصصة للأطفال.

وتعدُ هذه النسخة بتقديم تجربة أكثر تميزاً تسلط الضوء على مشهد المأكولات المتفرد في أبوظبي، حيث يلتقي التراث مع فن الطهي الحديث في كلّ طبق. ومع مشاركة ألمع الطهاة عبر 20 مطعماً موصى به من دليل ميشلان سيتسنى للضيوف الاستمتاع برحلة ممتعة متنوعة تزخر بعبق المطابخ العالمية والنكهات المميزة.

تشمل الفعالية فرقاً من المطاعم المحلية الحائزة على نجمة ميشلان في العاصمة، مثل 99 سوشي بار ومطعم إرث وهاكاسان وتاليا باي أنطونيو غويدا. سينضم إليهم مجموعة من الطهاة العالميين من مطاعم عالمية حائزة على نجوم ميشلان، مثل سينادور دي أموس (ثلاث نجوم ميشلان ونجمة خضراء، إسبانيا)، كروني (نجمتان ميشلان ونجمة خضراء، اليابان)، إيفاي (نجمتان ميشلان، البرازيل)، مطعم ألين (نجمتان ميشلان، كوريا الجنوبية)، وأوشن (نجمتان ميشلان، البرتغال).

وبالإضافة إلى التجربة الغنية التي يقدمها المهرجان والتي تجمع بين نخبة من المواهب المحلية والدولية، ستستأثر الفعالية أيضاً بإطلاق أولّ مقهى دليل ميشلان هذا العام تحت إشراف الطاهية الإيطالية المعروفة أورورا ستوراري، الحائزة على جائزة ميشلان للحلويات المتفردة، والتي تقف وراء إبداعات أورا في مطعم هيميسيكل الحائز على نجمة ميشلان، وينضم إليها ألكسندر ثابارد، الطاهي التنفيذي للحلويات في قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي، ليقدما معاً تجربة استثنائية في عالم الحلويات لعشاق المذاق الفاخر.

قائمة مأكولات مقهى دليل ميشلان

وسيحظى ضيوف المقهى الواعد بفرصة تجربة إبداعات الطهاة أورورا ستوراري وألكسندر ثابارد، وقضاء الوقت برفقة قائمة حلويات محضّرة بعناية مكونة من ثلاثة أطباق، يمكن الاستمتاع بها في المقهى أثناء استكشاف زوايا المهرجان، وتجربة مجموعة مختارة من المعجنات الحلوة والمالحة المعدّة بإتقان إلى جانب قهوة نسبريسو، بسعر 250 درهما للشخص الواحد. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الزوار على كوب ميشلان حصري كهدية تذكارية. لا تفوتوا حضور هذا المهرجان المبهر لرؤية إبداعات الطاهية أورورا ستوراري ومهارتها الاستثنائية في عالم الطهي عن كثب لأول مرة في أبوظبي.

الموعد: متاح طوال فترة المهرجان

العرض: قائمة مأكولات بثلاث أطباق من الحلويات مع إمكانية الاختيار بين قهوة نسبريسو أو مياه إيرا، بالإضافة إلى كوب ميشلان تذكاري.

السعر: 250 درهام للشخص

الشروط والأحكام:

•tالعرض متاح لجميع زوار المهرجان

•tلا حاجة للحجز المسبق

•tمدة تناول الطعام محددة بـ 90 دقيقة لكل جلسة

دروس الطهي للأطفال

ويدعوكم مهرجان دليل ميشلان للمأكولات لإطلاق العنان أمام موهبة أطفالكم الدفينة في عالم الطهي من خلال دروس تعليمية متقدمة وممتعة في عالم الطهي والتي ستقام على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

وسيحظى الزوار الصغار ابتداءً من تاريخ 22 وحتى 24 نوفمبر، بفرصة العمل جنباً إلى جنب مع الطاهي التنفيذي للحلويات ألكسندر ثابارد من قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي، لابتكار حلوى بافلوفا مع التوت الطازج. وسيتعلم الأطفال خلال هذه الورشة التفاعلية والممتعة، كيفية خفق المارينج المثالي وتجميع الطبقات وتزيين بافلوفا الخاصة بهم بتوت الموسم الملون. إنها فرصة مثالية للأطفال لاستكشاف فنّ صناعة الحلويات والتعبير عن إبداعهم.

وسيكون لدى الأطفال في 23 نوفمبر الفرصة الحصرية لتعلمّ فن إعداد المعكرونة الإيطالية الأصيلة برفقة الطاهي المعروف لويجي ستينجا من مطعم تاليا باي أنطونيو غويدا الحائز على نجمة ميشلان، والذي سيكتشف الأطفال معه خطوةً بخطوة كيفية خلط العجين، وعجنه، وتمديده، وتشكيله ليصنعوا معكرونتهم الخاصة من الصفر. ومع أنواع التاجليات إلى الرافيولي، سيستكشف المشاركون الصغار تقنيات مختلفة ويتعلمون نصائح قيّمة مباشرة من الطاهي المحترف.

تم تصميم هذه الدروس بعناية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً، وتبلغ تكلفتها 135 درهماً، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة عملية وممتعة في بيئة طهي عالمية المستوى، مما يعزز حبهم لهذا الفنّ الراقي مدى الحياة.

جدول دروس تعلّم فن الطهي:

•tالجمعة، 22 نوفمبر والأحد، 24 نوفمبر –ورشة عمل بافلوفا بالفواكه الطازجة مع الطاهي ألكسندر ثابارد في الساعة 4:30 مساءً

•tالسبت، 23 نوفمبر –درس إعداد المعكرونة الإيطالية مع الطاهي لويجي ستينجا الساعة 4:30 عصراً

السعر 135 : درهماً لكل طفل

الشروط والأحكام:

•tمناسبة للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً

•tيمكن للوالدين مرافقة الأطفال، لكنهم لن يكونوا مشمولين في ورشة العمل

للحجز ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارةabu-dhabi.platinumlist.net/event-tickets/michelin-guide

دليل ميشلان في المنزل

وعلاوةً على ذلك، يتيح المهرجان للبالغين فرصة الارتقاء بمهاراتهم في الطهي إلى آفاق جديدة مع عروض الطهي الحية "دليل ميشلان في المنزل". حيث تقام هذه العروض كل مساء خلال المهرجان تحت إشراف طهاةٍ من مطاعم دليل ميشلان، والذين سيأخذونكم خطوة بخطوة عبر وصفاتهم المميزة، وسيشاركون جمهورهم نصائح وتقنيات لمساعدتهم في إعادة ابتكار أشهى الوصفات في مطابخهم.

وسيتمكن الضيوف من الدخول مجاناً والاستمتاع بمشاهدة الطهاة المشهورين أثناء عملهم، بما في ذلك ديبي برساد راث، رئيس الطهاة في مطعم إرث الحائز على نجمة ميشلان في أبوظبي، المعروف بتقديم الأطباق الإماراتية التقليدية بلمسة مبتكرة، والطاهي هيمانت أوبروي من مطعم مرتابان والموصى به في دليل من ميشلان، والذي يمزج بين نكهات الهند الغنية والأسلوب المعاصر، وكنان هارموش، الطاهي الرئيسي في مطعم تين المختار من ميشلان، الذي يعيد إحياء الأطباق التقليدية الشرق أوسطية، إضافة إلى العديد من الطهاة الآخرين.

في نهاية كل جلسة، سيحصل الضيوف على بطاقة وصفة، مما يتيح لكم إعادة ابتكار تجربة طهي استثنائية في المنزل.

جدول دروس الطهي الخاصة:

•tالجمعة، 22 نوفمبر:

otدرس خاص مع مطعم تين في الساعة 6:00 مساءً.

otدرس خاص مع مطعم المياس في الساعة 7:30 مساءً.

•tالسبت، 23 نوفمبر:

otدرس خاص مع مطعم ال. بي. إم في الساعة 6:00 مساءً.

otدرس خاص مع مطعم إرث في الساعة 7:30 مساءً.

•tالأحد، 24 نوفمبر:

otدرس خاص مع مقهى كافيه ميلانو في الساعة 6:00 مساءً.

otدرس خاص مع مرتابان من هيمانت أوبروي الساعة 7:30 مساءً.

العرض: عرض طهي مباشر مع دخول مجاني.

الشروط والأحكام:

•tللانضمام للدروس الخاصة، يمكن للضيوف التسجيل مجاناً عند المدخل، حسب أسبقية الوصول.

طاولة نجوم ميشلان

ويتيح المهرجان فرصة الانطلاق في رحلة طهي استثنائية مع "تجربة طاولة نجوم ميشلان" الحصرية، والتي تُقام في أربعة مطاعم مرموقة داخل قصر الإمارات ماندارين أورينتال: تاليا باي أنطونيو غويدا، ومرتابان من هيمانت أوبروي، وهاكاسان، وساند أند كول.

وسيجتمع في كلّ مساء نخبة من الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان ليبدعوا قائمة مأكولات فريدة مستوحاة من العناصر الأربعة - الأرض، الصحراء، البحر، والسماء.

وفي تجربة "الأرض"، ينضم الطهاة العالميون، الطاهي آلن هيونمين سوه من مطعم "ألين" (الحاصل على نجمتين من ميشلان، سيول) والطاهي لويز فيليبي من مطعم "إيفاي" (الحاصل على نجمتين ميشلان، البرازيل)، إلى الطاهي لويجي ستينجا من مطعم تاليا باي أنطونيو غويدا (الحاصل على نجمة ميشلان واحدة، أبوظبي)، ليقدموا أطباقاً متميزة تعكس عناصر الطبيعة الطازجة كالبقوليات والخضروات وأرقى أنواع اللحوم.

أما في ليلة 24 نوفمبر، فسيستضيف الطاهي لي كوك هوا من مطعم هاكاسان (الحاصل على نجمة ميشلان، أبوظبي) ضيوفاً من نخبة الطهاة الدوليين، ومنهم الطاهي ميتشيرو هاروتا من مطعم "كروني" (الحاصل على نجمتين ميشلان ونجمة خضراء، اليابان)، والطاهي هانز نيونر من مطعم "أوشن" (الحاصل على نجمتين ميشلان، البرتغال)، والطاهي خيسوس سانشيز ساينز من مطعم "سينادور دي أموس" (الحاصل على ثلاث نجوم، إسبانيا)، لتقديم وجبة ملهمة تعكس عنصر "البحر"، تجمع بين تقنيات الطهي الرائعة والنكهات البحرية الغنية.

وفي يوم الأحد، 24 نوفمبر، ينضم الطاهي أوزان كومباسار من مطعم "فينو لوكال" (الحاصل على نجمة ميشلان ونجمة خضراء، تركيا) إلى الطاهي إيفان أزار من مطعم "كاسا فيجيل" (الحاصل على نجمة ميشلان ونجمة خضراء، الأرجنتين)، لتقديم تجربة غداء مستوحاة من "السماء". سيركز هذا الغداء على الطهي على النار المفتوحة، محتضناً معه مذاقات اللحوم والخضروات المشوية بالدخان والنكهات التي تعكس دفء الشرق.

المكان: أربعة مطاعم مشاركة داخل قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي

الجدول الزمني:

في مطعم تاليا باي أنطونيو غويدا

•tالموعد: الجمعة 22 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً

•tالمطاعم المشاركة: إيفاي (حاصل على نجمتي ميشلان)، مطعم ألين (حاصل على نجمتي ميشلان) وتاليا باي أنطونيو غويدا (حاصل على نجمة ميشلان).

•tالموضوع: الأرض

•tالسعر: 850 درهما•

في مطعم مرتابان من هيمانت أوبروي

•tالموعد: السبت 23 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً

•tالمطاعم المشاركة: إيسكينا كومون (حاصل على نجمة ميشلان)، سامروب سامروب تاي (حاصل على نجمة ميشلان) ومارتابان باي هيمانت أوبروي (موصى به من ميشلان)

•tالموضوع: الصحراء

•tالسعر: 850 درهما

في مطعم هاكاسان

•tالموعد: الأحد 24 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً

•tالمطاعم المشاركة: كروني (حاصل على نجمتي ميشلان ونجمة خضراء)، أوشن (حاصل على نجمتي ميشلان)، سينادور دي أموس (حاصل على ثلاث نجوم ميشلان) وهاكاسان (حاصل على نجمة ميشلان)

•tالموضوع: البحر

•tالسعر: 1000 درهم

في مطعم ساند أند كول

•tالموعد: الأحد 24 نوفمبر الساعة 12:30 ظهرًا

•tالمطاعم المشاركة: فينو لوكال (حاصل على نجمة ميشلان ونجمة خضراء) وكاسا فيجيل (حاصل على نجمة واحدة ونجمة خضراء)

•tالموضوع : السماء

•tالسعر: 850 درهما

للحجز والمزيد من المعلومات، يرجى زيارة abu-dhabi.platinumlist.net/event-tickets/michelin-guide