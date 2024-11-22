«إكسبو دبي» تستضيف فعاليات فنية وتراثية احتفاء بعيد الاتحاد الـ 53

تدعو مدينة إكسبو دبي الزوار للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر أنشطة وفعاليات فنية وتراثية مبهرة في تيرا، وجناح الرؤية وساحة الوصل، وذلك من 1 حتى 3 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى خصم 53 % على التذكرة المميزة التي تتيح زيارة ثماني وجهات في المدينة.

وتنظم مدينة إكسبو دبي احتفالاتها تحت شعار «تكريم الماضي والحفاظ على المستقبل» حيث سيقدم جناح الرؤية رحلة مميزة تبرز التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة مثل حرف التلي والخوص، بينما ستعرض تيرا تجارب مستوحاة من الطبيعة، تسلط الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل مستدام.

بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية، تشمل رحلة للبحث عن الكنز وركوب الإبل والصقّارة، تهدف لإشراك الزوار من جميع الأعمار، وتقديم التعلم بقالب مَرح في جو عائلي لا يُنسى.

وتستضيف ساحة الوصل 1 ديسمبر مجموعة فعاليات مجانية تحتفي بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتقاليدها. وتتضمن الاحتفالات مهرجان الحصاد في مدينة إكسبو، حيث سيقدم المزارعون ورواد الأعمال الإماراتيون منتجاتهم في السوق العائلي، بالإضافة إلى ورش العمل والعروض الثقافية والفن الإماراتي والحناء والموسيقى الحية. وفي المساء، سيستمتع الزوار بتجارب عروض غامرة ذات طابع إماراتي تعرض على قبة الوصل وعرضين لمدة 20 دقيقة لـ«سمفونية الاتحاد» تقدمهما أوركسترا الفردوس.

تنظم مدينة إكسبو دبي احتفالاتها ضمن حملة «زايد وراشد» ويجسد شعار احتفالات مدينة إكسبو دبي بعيد الاتحاد الـ53 رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد بتكريم الماضي عبر إبراز التقاليد العريقة، مع الحفاظ على المستقبل بتبني الابتكار والاستدامة وتعمل الفعاليات المنظمة على إظهار إرث الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها للأجيال القادمة.