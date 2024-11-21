«وايرلس الشرق الأوسط» للموسيقى ينطلق السبت بأبوظبي وانضمام بوجي وساويتي لقائمة المطربين

بدأ العدّ التنازلي لمهرجان وايرلس الشرق الأوسط أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الحضرية وثقافة البوب في العالم، والذي ينطلق بعد غدٍ السبت بحديقة الاتحاد في جزيرة ياس بأبوظبي، ويضم المهرجان قائمةٍ مشوقة من ألمع النجوم، حيث أعلنت إدارة المهرجان انضمام نجمي الراب إيه بوجي ويت دا هودي وساويتي مؤخراً للقائمة، حيث يستعدّ كلّ من الفنانين لتقديم عروض مذهلة لجماهير وعشاق الموسيقى في الإمارات.

ويشتهر المهرجان بكونه أحد أكبر الاحتفالات بألوان الموسيقى الحضرية وثقافة البوب في أوروبا، ويواصل ترسيخ معاييره العالية ليكون نموذجاً يحتذى به للمهرجانات الموسيقية حول العالم.

ويستضيف الموسم الثاني من مهرجان وايرلس في الإمارات مجموعة حصرية من أبرز نجوم العالم والمواهب الواعدة في عالم الموسيقى، بدءاً من الهيب هوب ووصولًا إلى الآر أند بي والراب، حيث سيقدمون عروضاً حصرية تتنوع بين الأسماء العالمية المعروفة مثل بلايبوي كارتي وفرقته الموسيقية أوبيوم، و21 سافاج، وييت، وعفروتو، وفرايدي، وفارس شافي، بالإضافة إلى راف سابيرا، وسيدهي ماوت، ولانسي فوكس، وستيك نو بيلز، ومازن ودينا عيادة.