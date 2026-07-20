الْحِلْم الْمَوْعُود

شعــر: عبادي الزهراني

رِفِيْق الأمَانِيْ.. وِشْ بِقَى تَاخِذِهْ مِنِّيْ..؟!

لِيَا مَرّ طَارِيْ.. مَا عَلَى ذِكْرِيَاتِكْ زَوْد

عَلَى الْبَالْ مَهْمَا غِبْت.. مَا تِبْتِعِدْ عَنِّيْ

تِعِبْت أنْتِظِرْ صِدْفَتْك يَا حِلْمِيْ الْمَوْعُوْد

تِعِبْت أكْتِبْ جْرُوْح الأوَادِمْ.. وْلكِنِّيْ

بِصَدْرِيْ حَكِيْ مِحْتَاجْ نَوْتِهْ وْلَحْن وْعُوْد

رَغِمْ كِلّ حِزْن وْكَسْر فِيْ الْخَاطِرْ.. آغَنِّيْ..!

يَالَيْت السِّنِيْن اللَّى مِضَتْ لَوْ شِوَيّ تْعُوْد

تِمُرّ اللِّيَالِيْ بْذِكْرِيَاتِكْ.. وْتَغْبِنِّيْ

مِتَى تْرِدّ..؟ .. بَاقِيْ جِزْء مِنْ عِمْرِنَا مَفْقُوْد

يِكَفِّيْنِيْ مْن الْحَظّ.. مَا عِشْت مِتْعَنِّيْ

وْيِكَفِّيْنِيْ مْن الْوَقْت.. حِلْمٍ بِدُوْن قْيُوْد

تَرَى مَانِيْ بْخَايِفْ مَعْ الْوَقْت تِطْعَنِّيْ

بِيْض الأمَانِيْ مَا تِخَافْ اللِّيَالِيْ السُّوْد

لَوْ ابْقَى مَعِكْ مَا عِدْت حَالِمْ وْمِتْمَنِّيْ

عِقِيْمٍ وْبِشِّرْ لَيْلَةْ الْعِيْد بِالْمَوْلُوْد

أنَا مَانِيْ بْمِثْل الْعِمِرْ.. جِيْت مِتْأنِّيْ

وْلا فِيْه دَرْبٍ عِبَرْت.. إلاَّ وْهُوْ مَسْدُوْد

تِعِبْت أنْتِظِرْ.. وَاحْلامِيْ مْخَيِّبِهْ ظَنِّيْ

مِثِلْ مَا يِخِيْب آخِرْ رِجَا فِيْ عِيُوْن الْعَوْد

أخَافْ اللِّيَالِيْ لَوْ قِسَتْ.. تَاخِذِكْ مِنِّيْ

مِثِلْ مَا يِخَافَوْن النِّشَامَى مِنْ الْمَنْقُوْد