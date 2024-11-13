فرقة «كزدورة» تطلق أغنية «خيال»

تستعرض فرقة «كزدورة» المؤلفة من الثنائي السوري/اللبناني المقيم في تورونتو، لين حمو، وجوني أبو شقرا، في أغنيتها الجديدة «خيال» أوضاع المهاجرين في بلدان الاغتراب.

تصف عبارة «الوجود الخفي»، ذات البعد الإنساني والمجتمعي العميق، ذكريات الحرب ومشاكل النزوح والحنين إلى الوطن الذي تركه الثنائي يئنُّ وراءهما وبعيداً عنهما، في مقابل هوية مدنية واجتماعية ليست مضمونة وغير واضحة المعالم في البلد المضيف.

تقدم فرقة «كزدورة» هذه الرسالة المؤثرة في أغنية الفرقة، وتوضح كلمات الأغنية تفاصيل الحالة العاطفية المنكسرة للمهاجر، بينما تُنشئ الموسيقى رابطاً يخاطب حواس المستمع والعمق المشاعري مباشرة.

أغنية «خيال» هي أحدث إضافة إلى أعمال فرقة «كزدورة» المبدعة، وصنع الثنائي السوري اللبناني العابر للثقافات اسمهما من خلال تقديمهما أغاني عربية مندمجة تتسم بالحنين والتجديد، وغالباً ما يمزجان اللغة العربية مع موسيقى «الجاز» و«الفانك» و«السول» و«التريب هوب» بشكل متقن يتخطى الحدود ويختصر المسافات.

تأسست الفرقة في صيف 2020 بقيادة المغنية وكاتبة الأغاني السورية لين حمو الشغوفة بالموسيقى العربية الكلاسيكية، والعازف اللبناني المبدع جوني أبو شقرا، الذي تدرب على موسيقى «الجاز» ويعزف على آلات متعددة.