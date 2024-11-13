إطلاق ديوان «الإعجاز والإنجاز» في «الشارقة الدولي للكتاب»

أُطلق ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، ديوان «الإعجاز والإنجاز» للأديب والشاعر الدكتور محمد الصاحي الزعابي، الصادر حديثاً عن مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع. وحضر إطلاق الكتاب الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس جمعية الإمارات للإبداع.

جاء ذلك خلال جولة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 06 إلى 17 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «هكذا نبدأ»، الذي بات رمزاً من رموز المعرفة العربية والعالمية ودليلاً ساطعاً على تنمية روح التسامح والتواصل المعرفي بين شعوب الأرض.

ويقول الدكتور محمد الصاحي الزعابي إن المعرض صورة حية لهوية مشروع حضاري يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويعكس جوهر القيم النبيلة التي تكتنز فيها الثقافة العربية أمام العالم، ورفع معايير الفعل الثقافي الإماراتي والعربي المتعدد الأبعاد إلى مستويات عالمية تتناسب مع تاريخنا ومستقبلنا.

ويقع كتاب «الإعجاز والإنجاز» في 436 صفحة، ونشرته مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، وأبحر خلاله الشاعر في كل صنوف الشعر.

وقسم الشاعر الديوان إلى قصائد وطنية تناولت مختلف القضايا والإنجازات الحضارية التي حققتها الإمارات خلال العقود الماضية، وخص عدداً من المنجزات التي تحققت بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مدن المنطقتين الشرقية والوسطى، وخاصة بحيرة الحفية التي يراها منجزاً حضارياً تزهو به الشارقة على المستوى العالمي، كما تناول باب «الدينيات» قصائد تأملية متنوعة فيما يتعلق بالدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة، وخصص الكاتب والشاعر الزعابي باباً للقوميات تناول فيه عدداً من القضايا الخليجية والعربية، وخص فلسطين وقضيتها العادلة بعدد من القصائد الشعرية، وخصص باباً للأدبيات ويتعلق بالآداب والسلوكيات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان.

وفي باب الرثاء الذي اشتمل على قصائد تتعلق بعدد من القادة العرب، كذلك لشيوخ وشخصيات وطنية أجاد الشاعر في وصف مناقبهم رحمهم الله، وما قدموه للوطن خلال حياتهم.

ديوان «الإعجاز والإنجاز» يعد الإصدار الثاني للأديب والشاعر الدكتور محمد الصاحي الزعابي بعد ديوان «بحر مدينة كلباء».



