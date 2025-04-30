«أبواب المحال».. رحلة روائية في تاريخ قصص سلطنة عمان

أطلقت الروائية الفرنسية فابيين هيربان، روايتها «أبواب المحال»، على هامش مشاركتها في «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، حيث تستعرض الرواية أهمية الخنجر العماني باعتباره رمزاً من رموز السلطنة وجزءاً لا يتجزأ من شخصية الرجل العماني.

وقالت فابيين هيربان: «إن «أبواب المحال» تتطرق إلى تألم الدكتور«بأ» لخسارة خنجر عماني، هو عبارة عن كنز للعائلة، حيث بات هذا الخسران بمثابة مأساة أو فقدان عضو من أعضائه».

ويسرد الكتاب جهود ومواصلة الدكتور «بأ» مسيرته البحثية والتأملية في مجريات الأمور ومصادفاتها واختلاط عواملها الأساسية من نار وتراب وسماء وماء، فصار بحثه هذا أولوية مطلقة لديه.

يعد الكتاب بمثابة رحلة تقصي إلى عمان، حيث تدور الأحداث في أماكن عجيبة وساحرة، فتلتقي الشخوص وتتعارف وتتآلف وتتشارك في حكاياتها وتواجه معاً تحديات نبيلة.

تجمع الرواية في طياتها بين الخيال الأدبي والسردية الحكائية المشرقية المعطرة بعبق البخور والقائمة على إيقاعات الحكايات القادمة عن طريق زنجبار.