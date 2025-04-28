«مصور الفضاء» يعود بلقطاتٍ مدهشة

عاد رائد الفضاء المخضرم دون بيتيت، الذي يبلغ السبعين من عمره، إلى الأرض، على متن مركبة «سويوز» الفضائية، ليهبط بالقرب من جيزكازغان بكازاخستان، وذلك بعد إقامته لسبعة أشهر على متن المختبر المداري في محطة الفضاء الدولية.

بيتيت مصور فلكي شهير، معروف بالتقاطه مشاهد فريدة للكون، وله تركيبة ومنظور مختلفان عن التصوير المتمركز حول الأرض، والذي يُظهر عادةً أفق الأرض مع الغلاف الجوي على الحافة. يقول «بيتيت» لموقع CNN بالعربية: الأرض جميلة بشكلٍ مذهل عندما تكون واقفاً على اليابسة، وهي جميلة من الفضاء. ومن الصعب تحديد أيهما الأجمل.

أعتقد أن السبب يعود لكون الفضاء فرصة فريدة، نسعى من خلالها إلى التركيز على جَمَال الوجود في المدار. لو كان لدينا أشخاص يعيشون حياتهم بكاملها في المدار، وهبطوا على الأرض، لربما اعتقدوا أنّ هذا هو أجمل منظورٍ رأوه في حياتهم.

قام «بيتيت» بتوثيق صوره من قبة محطة الفضاء، وهي من المعالم المفضلة لدى أفراد الطاقم، بفضل نوافذها السبع المُطلّة على الكرة الأرضية. نشاهد في إحدى الصور مجرة درب التبانة خلف أفق الأرض، في صورة التقطها بيتيت في الثالث من فبراير الماضي، حيث كانت محطة الفضاء الدولية تدور فوق بحر المرجان، قبالة سواحل ولاية كوينزلاند الأسترالية.

كما نرى في صورة أخرى، مجموعةً من المشاهد السماوية، بما في ذلك مجرة درب التبانة، وضوء البروج، وأقمار «ستارلينك» الصناعية، والنجوم التي تبدو كنقاطٍ صغيرة من الضوء، بجانب لقطاتٍ مميزة لومضات البرق المضيئة، وهي تكشف الغيوم الليلية الموجودة فوق المحيط الهادئ. الصورة التي اكتنزت أكبر قدرٍ من الدهشة، رَصَدَت مشهداً كونياً مهيباً عند شروق الشمس فوق المحيط الهادئ، وقد التُقطت بتقنية التعريض الطويل.

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