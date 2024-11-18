دنماركية «ملكة جمال الكون» 2024

تُوجت دنماركية تبلغ 21 عاماً بلقب «ملكة جمال الكون»، أول من أمس، خلال هذه المسابقة الجمالية التي نُظمت في المكسيك وشاركت فيها أمهات للمرة الأولى.

وتغلبت فيكتوريا كيير، الراقصة المحترفة، على 130 منافسة، وهو عدد قياسي للمشاركات في هذه المسابقة.

وتميزت هذه الدورة الثالثة والسبعون بضمها للمرة الأولى متسابقات لديهنّ أطفال، إذ شاركت عشر أمهات بينهنّ بياتريس نجويا من مالطا، وهي في سن الأربعين وأم لثلاثة أطفال.

وفي عام 2023، ضمّت المسابقة نساء متزوجات وأخريات لديهنّ وزن زائد وامرأتين متحولتين جنسياً.

من بين المتسابقات المفضلات لدى الجمهور في هذه النسخة الثالثة والسبعين من المنافسة، الفنزويلية إليانا ماركيس البالغة 28 عاماً، وهي أم لابنة. وقد حلّت هذه المدرّسة والعارضة والمقدّمة التلفزيونية في المركز الخامس.

كذلك، من بين المتأهلات الـ12 إلى التصفية النهائية، جنيفر كولون من بورتوريكو، وهي أمّ تبلغ 36 عاماً ولديها ثلاثة أطفال. وكان من بينهنّ أيضاً لوجينا صلاح، وهي عارضة أزياء مصرية تبلغ 34 عاماً وتعاني من البهاق، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية.



