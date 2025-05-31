انتهاء الخلاف بين نادر صعب وريهام سعيد بالتصالح

أعلن جراح التجميل العالمي الدكتور نادر صعب عن انتهاء جميع الخلافات والدعاوى القضائية بينه وبين الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد اتفاق الطرفين على التصالح ووقف الدعاوى عبر وساطة إماراتية قام بها كل من المحامي عبيد المازمي والمحامي أحمد الشربيني، وذلك بعد نزاع استمر لعدة أشهر.

وقال الدكتور نادر صعب إنه تم حل جميع الخلافات مع الإعلامية ريهام سعيد خلال جلسة ودية عبر أصدقاء بين الطرفين وتم خلالها انهاء جميع الخلافات والتصالح بين الطرفين والتنازل عن الدعاوى القضائية ليفتح كلا الطرفين صفحة جديدة ويستمر التعاون بينهما في الفترة المقبلة.بدورها، أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تصالحها مع الدكتور نادر صعب.

ونشرت ريهام سعيد مقطع فيديو على حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام"، ظهرت فيه إلى جانب شقيقة الدكتور نادر صعب، هدى وعلّقت قائلة: في هذه الأيام المباركة، تم الصلح بين ريهام سعيد والدكتور نادر صعب.. وهدي أخته، أهلاً وسهلاً في مصر.. راحة البال والسلام النفسي أهم شيء في الكون".

وقالت ريهام سعيد إن قرارها بالتصالح جاء حفاظًا على سلامها النفسي وراحة البال، وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "في هذه الأيام المفترجة تم الصلح بيني وبين الدكتور نادر صعب، أهلاً وسهلاً في مصر".