طالبة تمريض ملكة جمال أمريكا

تُوجت ملكة جمال أمريكا الجديدة، وهي طالبة تمريض ومشجعة بجامعة «أوبورن»، تدعى آبي ستوكارد، عمرها 22 عاماً. وتفوقت ستوكارد على 51 مرشحة أخرى يمثلن مختلف الولايات الأمريكية، إلى جانب واشنطن العاصمة وبورتوريكو، في المسابقة السنوية التي أقيمت مؤخراً في أورلاندو بولاية فلوريدا.

