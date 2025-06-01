20 مصممة إماراتية تستعرضن تصاميم مستوحاة من البيئة المحلية خلال معرض الساعات





تشهد النسخة الـ 55 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقام في مركز إكسبو الشارقة تألق 20 مصممة وموهبة إماراتية شابة قدمن عرضاً لأحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية ذات الطابع العالمي، والتصاميم الفريدة المستوحاة من التراث الإماراتي، وذلك تحت مظلة منصة "صاغة الإمارات" التي تتيحها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيًا لتوفير فرص للمواهب المحلية في مجال المجوهرات وإبرازها أمام المشاركين في الحدث الذي جمع أكثر من 500 عارضًا من دول المنطقة والعالم.

وسجلت منصة "صاغة الإمارات" هذا العام مشاركات جديدة لمصممات من مختلف إمارات الدولة، قدّمن تصاميم مستوحاة من البيئة المحلية والتراث الثقافي، والمصنوعة من الذهبوالأحجار الكريمة، حيث تم توظيف مشغولات الأسر المنتجة من التلي في تصاميم مبتكرة وبأساليب معاصرة، ومن بين أبرز القطع المعروضة، مصباح زايد، و"قلادة النخلة" وتصميم البئر، و"الدمعة الإماراتية" وغيرها من التصاميم الفريدة التي تميزت ببراعة مطلقة وحرفية عالية.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن غرفة الشارقة تولي أهمية قصوى لتمكين المواهب الوطنية الشابة وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما في قطاع الذهب والمجوهرات، الذي يشهد تطوراً متسارعاً وإقبالاً متزايداً من قبل الكفاءات الإماراتية، ومن هنا جاءت منصة صاغة الإمارات لتجسد هذا التوجه، حيث أصبحت اليوم منصةرئيسية للمبدعات الإماراتيات في هذا القطاع المهم، إذ بلغ عدد المنتسبات "لصاغة الإمارات" حتى الآن نحو 400 مصممة من مختلف إمارات الدولة، وهو ما يعكس نجاح المنصة في استقطاب الكفاءات وتوفير بيئة حيوية ومتكاملة لدعم مشاريعهن وتعزيز تنافسيتهن في السوق المحلي والإقليمي.

من جانبه أشار سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن المعرض يواصل ترسيخ مكانته كوجهة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع المجوهرات والساعات، ويُسعدنا أن نشهد في دورته الحالية مشاركة متميزة للمصممات الإماراتيات، اللواتي قدّمن نماذج إبداعية متميزة، مشيراً إلى أن مشاركة المواهب الإماراتية ضمن حدث دولي يضم أكثر من 500 عارض من مختلف أنحاء العالم، يؤكد أهمية المعرض كحاضنة للمبدعين والمواهب الإماراتية الشابة ومنصة متميزة تتيح الفرصة لهم للظهور بقوة وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار في هذه الصناعة والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات وصقل مهاراتهم.

وأكدت منى السويدي، مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، مسؤولة منصة "صاغة الإمارات" أن المنصة تواصل أداء دورها في دعم وتمكين المصممات الإماراتيات وتوفير بيئة محفزة للابتكار والنمو، حيث شهدنا هذا العام تطوراً لافتاً في تجارب عدد من المصممات اللواتي سبق لهن المشاركة ضمن المنصة، حيث أصبحن اليوم من المشاركات الرئيسيات في المعرض، ونجحن في تأسيس علامات تجارية خاصة بهن أثبتت حضورها في السوق المحلي، وهو ما نعتبره أحد أبرز مؤشرات نجاح المنصة وأثرها الإيجابي على مسيرة المشارِكات، مشيرة إلى أن "صاغة الإمارات" أولت هذا العام اهتماماً خاصاً بدعم مشاريع الأسر المنتجة، من خلال دمج الحرف والمشغولات التراثية الإماراتية في تصاميم عصرية من الذهب والمجوهرات قدّمتها المصممات بأسلوب يربط الماضي بالحاضر، ويمنح هذه الحِرَف التقليدية أبعاداً جديدة من حيث الاستدامة والابتكار.

و أعربت المصممة مهرة المحيربي مؤسِّسة مشروع نول للمجوهرات والتي تشارك للمرة الأولى في المعرض عن شكرها لغرفة تجارة وصناعة الشارقة في إتاحة الفرصة لها ولزملائها للمشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ضمن منصة صاغة الإمارات.

و أوضحت نوف الكيومي مؤسِّسة مجوهرات مرج إلى أن مشاركتها في المعرض تضمنت تقديم مجموعات متميزة من مشغولات الذهب استوحت تصاميمها من تاريخ الإمارات العريق ورموزها الثقافية والغنية، من أبرزها مجموعة عود وخطوات النخيل.

وأشارت المصممة سوسن الجابري إلى أن التصاميم التي قدمتها خلال مشاركتها مستوحاة من "بئر الماء"، بما يحمله من رمزية تتجلى في صلابة جدرانه وعمقه الذي يعبّر عن الأمل والحياة، حيث استخدمت في تنفيذ هذه التصاميم ذهباً من عيار 18 قيراطاً، إلى جانب أحجار كريمة مختارة بعناية.

,قالت اصغر مصممة مجوهرات ميرة يوسف المخيري أنها قدمت هذا العام تصميماً جديداً مصنوعاً من الذهب يجسّد شكل شجرة النخيل حيث استوحت فكرته خلال زيارتها إلى بحيرة خالد في الشارقة، إذ تأثرت بجمال الطبيعة وانعكاس النخيل على صفحة الماء، فاختزلت هذه اللحظة في قطعة فنية تعبّر عن البيئة الإماراتية بأسلوب إبداعي معاصر.