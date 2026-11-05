"لوريال" وصيدليات "أستر" تتعاونان لترسيخ مفهوم الجمال المستدام وتوسيع خيارات إعادة التعبئة في الإمارات

وقّعت "لوريال ديرماتولوجيكال بيوتي" وصيدليات "أستر"، ذراع التجزئة التابعة لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" وإحدى أبرز سلاسل الصيدليات في دول مجلس التعاون الخليجي، اتفاقية شراكة لتعزيز الاستدامة في قطاع الجمال، تهدف إلى توسيع نطاق توافر منتجات إعادة التعبئة من علامات La Roche-Posay وVichy وCeraVe وإبرازها داخل الصيدليات، بما يتيح للمستهلكين في دولة الإمارات خيارات أكثر استدامة ويساعدهم على اتخاذ قرارات شرائية مدروسة. وتجمع هذه الشراكة بين خبرة "لوريال ديرماتولوجيكال بيوتي" في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع الجمال، ومكانة صيدليات "أستر" الرائدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من التزامهما المشترك بتيسير الوصول إلى منتجات الجمال المستدامة وترسيخ الممارسات المسؤولة في تجربة التسوق اليومية.

وتأتي الشراكة امتداداً لجهود صيدليات "أستر" في تشجيع ممارسات التسوق المستدام، من خلال إتاحة المزيد من خيارات إعادة التعبئة، وتحسين طرق عرضها داخل الصيدليات، وتوفير الإرشادات اللازمة لمساعدة المستهلكين على اختيار المنتجات الأنسب لاحتياجاتهم. ومن المقرر تنفيذ المبادرة تدريجياً في 10 من أبرز فروع صيدليات "أستر" في دولة الإمارات، بما فيها دبي مول ومارينا ذا بوينت، مع التركيز على تطوير تجربة التسوق وتزويد مستشاري الجمال بالمعرفة اللازمة للإجابة عن استفسارات العملاء وتوجيههم نحو خيارات أكثر استدامة.

وتندرج هذه الشراكة ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف برنامج "لوريال من أجل المستقبل"، الذي يجسّد التزام مجموعة "لوريال" العالمي بالاستدامة من خلال الحد من استخدام مواد التغليف وتقليل الهدر ودعم المجتمعات المحلية. كما تنسجم مع حملة Go Green Carry Clean التي أطلقتها صيدليات "أستر" لتشجيع العملاء على استخدام الأكياس الورقية والأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأكياس البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، في خطوة تعكس حرصها على تشجيع ممارسات تسوق أكثر مسؤولية.

وقال لوران دوفييه، الرئيس التنفيذي لشركة "لوريال الشرق الأوسط": "ينبغي ألا يكون الجمال المستدام أمراً معقداً أو بعيد المنال، وتقع على عاتقنا مسؤولية تسهيل وصول المستهلكين إلى الخيارات المستدامة وتشجيعهم على تبنّيها. ومن خلال شراكتنا مع صيدليات أستر، نعمل على تحقيق هذا الهدف في الوجهات التي يقصدها المستهلكون لتلبية احتياجاتهم اليومية من منتجات العناية بالبشرة، عبر توفير المزيد من خيارات إعادة التعبئة، والحد من الهدر، وتقديم الإرشادات المفيدة من خلال فرق العمل التي تحظى بثقتهم".

وقالت سناء بوغزول، المديرة العامة لقطاع "لوريال ديرماتولوجيكال بيوتي" في الشرق الأوسط: "ستتجلّى القيمة الحقيقية لهذه الشراكة داخل الصيدليات، عندما يكتشف العميل خيار إعادة تعبئة لمنتج يستخدمه بالفعل، أو عندما يساعده أحد مستشاري الجمال على فهم كيفية دمج هذا الخيار في روتينه اليومي للعناية بالبشرة. ونسعى أيضاً إلى توسيع نطاق هذه الرعاية لتتجاوز المنتجات المعروضة على الرفوف، من خلال استكشاف الفرص التي يتيحها برنامج "المحاربة بعناية" Fight with Care التابع لعلامة La Roche-Posay لدعم الأشخاص المتأثرين بمرض السرطان في المجتمعات التي تخدمها صيدليات أستر".

وقال إن. إس. بالاسوبرامانيان، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في "أستر" بدول مجلس التعاون الخليجي: "تشكل صيدلياتنا جزءاً من الحياة اليومية للأفراد، ونؤمن بأن الاستدامة ينبغي أن تنعكس في الخيارات التي نتخذها والتجارب التي نوفرها لعملائنا. ومن خلال مبادرات مثل حملةGo Green Carry Clean ، التي تشجع العملاء على اختيار الأكياس الورقية والقابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، نواصل جهودنا لترسيخ عادات تسوق أكثر مسؤولية في الحياة اليومية.

وتأتي شراكتنا مع 'لوريال ديرماتولوجيكال بيوتي' استكمالاً لهذه الجهود، من خلال تسهيل وصول المستهلكين إلى منتجات الجمال القابلة لإعادة التعبئة، وتحسين تجربة التسوق داخل صيدلياتنا، وتزويد فرق العمل بالمعرفة اللازمة لإرشاد العملاء نحو خيارات أكثر استدامة. ونسعى معاً إلى جعل ممارسات الجمال المسؤولة أكثر بساطة وسهولة، مع مواصلة تقديم المشورة الموثوقة والرعاية الشخصية التي اعتاد عملاؤنا الحصول عليها من صيدليات أستر".

ترسيخ خيارات الجمال المستدام في تجربة التسوق اليومية

ستشهد مجموعة مختارة من فروع صيدليات "أستر" إدخال خيارات إعادة التعبئة بصورة تدريجية خلال عام 2027. وسيتعاون مستشارو الجمال لدى "لوريال" مع نظرائهم في صيدليات "أستر" لشرح آلية استخدام منتجات إعادة التعبئة، وتوجيه العملاء نحو الخيارات التي تتناسب مع احتياجاتهم وروتين العناية بالبشرة الخاص بهم.

وتسهم عبوات إعادة التعبئة في الحد من استخدام مواد التغليف مقارنة بشراء المنتجات بعبواتها التقليدية. وسيعمل الطرفان على تعزيز حضور هذه الخيارات داخل الصيدليات وتسهيل الوصول إليها، بما يساعد المستهلكين على فهم الفوائد البيئية المحتملة لاختيار منتجات إعادة التعبئة. وسيتم إدراج أي بيانات محددة بشأن كمية البلاستيك التي يمكن توفيرها عند استخدام كل عبوة إعادة تعبئة فور توافر بيانات موثوقة ومؤكدة على مستوى المنتجات.

وعلى المستوى التشغيلي، سيتعاون الطرفان على تحسين التنبؤ بالطلب وتخطيط المخزون للمساهمة في الحد من هدر المنتجات. كما تتضمن الاتفاقية هدفاً يتمثل في رفع نسبة مواد العرض في نقاط البيع المصممة وفق معايير بيئية إلى 75% بحلول عام 2027، بما يترجم طموحات الشراكة إلى ممارسات ملموسة في طرق عرض المنتجات داخل الصيدليات.

وإلى جانب هذه المبادرات في قطاع التجزئة، سيستكشف الطرفان فرص التعاون من خلال برنامج "Fight with Care" التابع لعلامة La Roche-Posay، بهدف تعزيز التوعية بمرض السرطان ودعم الأشخاص المتأثرين به.

وبالنسبة إلى صيدليات "أستر"، تمثل هذه المبادرة امتداداً لالتزامها المستمر بتبنّي ممارسات تجزئة مسؤولة، من خلال دمج خيارات أكثر استدامة في تجربة التسوق اليومية لمنتجات الجمال والعناية بالبشرة. ومن خلال تحسين حضور المنتجات، وتوعية المستهلكين، واعتماد ممارسات تجزئة أكثر مراعاة للبيئة، تهدف الشراكة إلى تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزيز دور صيدليات "أستر" في دعم الجمال المستدام عبر شبكة فروعها.

دعم أهداف برنامج "لوريال من أجل المستقبل"

تسهم هذه الشراكة في دعم أهداف المجموعة الأوسع المتعلقة بمواد التغليف ضمن برنامج "لوريال من أجل المستقبل".

وتستهدف المجموعة بحلول عام 2030 خفض استخدام البلاستيك البكر في مواد التغليف بنسبة 50% من حيث الحجم الإجمالي مقارنة بعام 2019، إلى جانب الاعتماد على مصادر معاد تدويرها أو ذات أصل حيوي لتوفير 50% من مواد التغليف المستخدمة.

وفي إطار التزاماتها المتعلقة بالاقتصاد الدائري، تسعى "لوريال" أيضاً إلى خفض كثافة مواد التغليف المستخدمة في منتجاتها بنسبة 20% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019، وذلك من خلال اعتماد عبوات أخف وزناً وتوسيع نطاق استخدام العبوات القابلة لإعادة التعبئة، من بين تدابير أخرى.

ويشكّل تعزيز وصول المستهلكين إلى خيارات إعادة التعبئة، وتحسين مواد العرض داخل الصيدليات، وتوعيتهم بالخيارات المتاحة أمامهم، خطوات عملية يمكن للعلامات التجارية وشركائها في قطاع التجزئة اتخاذها بصورة مشتركة للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.