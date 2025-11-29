«حلب: تراث وحضارة»..كتاب يضيء على مكانة المدينة تاريخياً

يسلط كتاب «حلب: تراث وحضارة» الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية، للمفكر والباحث الفرنسي جان كلود دافيد، الذي نقلته إلى العربية الدكتورة هلا أحمد أصلان، وراجع ترجمته د.كاظم جهاد، الضوء على مدينة حلب بوصفها واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم.

ويقدم المؤلف قراءة معمقة في نشأتها وتطورها ضمن نسيجها الجغرافي والحضاري، ويبرز تراثها الغني ومهاراتها الحرفية. ويشير الكتاب إلى أن حلب ولدت على غرار دمشق وغيرها من مدن الداخل السوري قبل مدينة روما بكثير، وهي واحدة من المدن القليلة من بين المدن الأولى التي لا تزال تنبض بالحياة. ويلفت التاريخ إلى أن حلب لها حضور تاريخي بارز، بفضل الصفقات التي تعقد فيها عند ملتقى المنتجات والحاجات.