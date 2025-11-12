عيسى الحمادي يوقّع «دراسة ميدانية»

وقّع الدكتور عيسى صالح الحمادي، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، إصداراً جديداً عنوانه «دراسة ميدانية حول تنمية مهارات الإنتاج اللغوي الإبداعي للصفوف من الرابع إلى السادس باستخدام القصص الإلكترونية».

تهدف الدراسة إلى تنمية مهارات الإنتاج اللغوي الإبداعي من خلال ما تتضمنه الدراسة من برنامج مقترح لتنمية مهارات الإنتاج اللغوي الإبداعي يتضمن تطبيقات تستهدف فئة المعلمين والموجهين ومعدي المناهج في المؤسسات التعليمية لتضمينها في المناهج الدراسية لهذه المرحلة.

كما تضمنت الدراسة الاستراتيجيات الحديثة وقائمة مهارات الإنتاج اللغوي الإبداعي بالإضافة إلى اختبارات قياس الإنتاج اللغوي الإبداعي والقصص الإلكترونيّة وأنواعها، وهي دراسة علمية محكمة أصدرها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.