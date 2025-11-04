كتاب يستعرض درامية الحوار المحكي في روايات سلطان القاسمي

صدر عن دار العنوان للنشر والتوزيع في الشارقة كتاب دراسي تحليلي بعنوان «درامية الحوار المحكي في روايات الشيخ سلطان القاسمي»، للباحث والناقد ظافر جلود، ويقع في 240 صفحة من القطع المتوسط، وسيكون الكتاب متوفراً في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام من 5 إلى 16 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.

يتطرق المؤلف لمعظم الدراسات التي تناولت «البنية المشهدية» وموضوعاتها في روايات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويسلط الضوء على المشاهد في الروايات، ويقدم تحليلاً تفصيلياً للحوار المحكي فيها.

ويشير الكتاب إلى أن الحوار في روايات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يتمازج مع «المشهد» مشكلاً مجموعة من اللقطات الدرامية البصرية والزمنية والمكانية.

ويلفت الكتاب إلى أن المشهد في روايات سموه يتخذ طابعاً شبه «درامي/مسرحي»، من حيث تحديد المكان والزمان، وتحريكه للشخصيات داخل الحوارات، ما يجعل الرواية أو النص شبيهاً بالمشهد المسرحي.

فالحوار في روايات سموه غالباً يأتي خادماً للمشهد التاريخي أو الدرامي، لا الحوار من أجل الحوار. ويشير الكتاب إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يستخدم تقنيات قريبة من «المشهد السينمائي» داخل الرواية.