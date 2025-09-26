«مدينة السلام».. دعوةإلى إعمال العقل

تؤكد رواية «مدينة السلام» للكاتبة يارا هيثم الشحف، على مدار 460 صفحة، أهمية اللجوء للحكم بالمنطق وإعمال العقل ورفض التسليم والتصديق بالأمور مهما كان مصدرها قبل التأكد من صحتها، وكذلك يتم تسليط الضوء على مدى أهمية وقوة الروابط العائلية.

وتدور أحداث الرواية في مدينة تخيلية تدعى مدينة السلام، ويمتد خط زمن أحداث الرواية من الماضي للحاضر، حيث تروي بطلة الرواية «شيرو» كيف التقت بفتى غريب من مدينة أخرى في طفولتها خلال وجودها برفقة والدها في مقر عمله بميناء المدينة، وكيف عاودت اللقاء به بعد عشرة أعوام في ذات المكان، لتكتشف أنه عاد لمدينتها بدافع الانتقام لمقتل والده.

هذا ما يؤدي إلى اكتشافها بعض الحقائق والأسرار. كما يتوسط الموت والدمار أحداث الرواية، التي تطرح وتناقش عدة أفكار وقضايا اجتماعية وسياسية وعاطفية، لغاية الوصول للنهاية التي تعيد تشكيل هيكلة المدينة بالكامل وإعادة ترتيب حياة سكانها كافة. ليجد القارئ نفسه وجهاً لوجه مع قصة تحاكي الواقع بسلاسة وشفافية، تجعله ينغمس في الأحداث ويجاري شخصيات الرواية، ويعيش واقعها بكامل أحاسيسه ومشاعره.

يذكر أن يارا هيثم الشحف، سورية الجنسية ومقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترعرت في الدولة، وأكملت كافة مراحل حياتها الدراسية في إمارة رأس الخيمة، وتخرجت في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من كلية العلوم والفنون – قسم الطب المخبري.

وعملت في مجال العمل الإداري. وقامت بطرح إصدارها الأدبي الأول «مدينة السلام» هذا العام في شهر أبريل من خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، وسوف يتم طرح إصدارها الثاني بعنوان «على هامش النوافذ» في شهر نوفمبر من هذا العام في معرض الشارقة الدولي للكتاب.