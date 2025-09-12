«الحرّاني».. رحلة روائية بين المدن والحضارات

صدر حديثاً العمل الروائي الأول للكاتب السويدي من أصل سوري خلف علي الخلف، المقيم في مسقط، بعنوان «الحرّاني» عن دار الريس - بيروت.

تتناول الرواية تاريخ مدينة حرّان والجماعة الحرّانية التي أسهمت في إثراء العلم والفلسفة في العالم القديم والحضارة العربية الإسلامية، قبل أن تنطمس آثارها.

يأتي ذلك عبر رحلة واسعة بين عواصم العالم القديم: من حرّان إلى الرقة في الجزيرة الفراتية، ومن قرطبة إلى غرناطة وملقا في الأندلس، ومن ثم إلى الإسكندرية على المتوسط ومن بعدها إلى جزيرة كريت، ومن أثينا إلى القسطنطينية إلى حرّان ومنها إلى بغداد. رحلات لشخوص تتشابك مصائرهم في العلم والفلسفة والبحث عن اليقين.

يرسم الخلف في الرواية مشاهد متشابكة تستعيد الصراع بين العقائد، والجدل بين الفلاسفة، وتقاطعات الثقافة والسياسة، عبر مستويات متعددة من اللغة، غير أن العربية العباسية هي التي تسود العمل.

اختار الكاتب أن يجعل من حرّان نقطة ارتكاز، بوصفها مدينة حملت ميراث سومر والحضارات الرافدية، وظل أبناؤها عبر القرون يزاوجون بين العلم والعقيدة، بين الفلك والميثولوجيا.

وتبرز الرواية دورهم ودور حرّان التأسيسي في التأثير في الفلسفة والعلوم اليونانية عبر اكتناز إرث بلاد ما بين النهرين على مرّ العصور، كما تبرز دور أبنائها، وعلى رأسهم ثابت بن قرة الحرّاني، في نقل الفلسفة والعلوم اليونانية التي عاصروها إلى العربية مباشرة دون المرور بالسريانية، على خلاف ما هو شائع في الثقافة العربية المتأثرة بالسردية الاستشراقية.

تنبني الرواية على بحث موسّع في المصادر التاريخية، إذ استفاد المؤلف من نصوص عربية وسريانية ويونانية وعبريّة، لكنه لا يقدّمها في صورة أكاديمية جافة، بل يوظفها في حبكة روائية تحاول إحياء تفاصيل الحياة اليومية: الأسواق، المعابد، العمارة، الثياب، النبات، المائدة، وحتى لغة الجدال بين الفرق الدينية.

ما يميز «الحرّاني» أيضاً هو حضور البعد الزمني المتداخل، حيث يمزج الكاتب بين لحظات الماضي وأسئلة الحاضر، فيسائل معنى التعايش والاختلاف والتوارث الثقافي. وهو بذلك يضع القارئ أمام مرآة يرى فيها نفسه كما يرى أسلافه.