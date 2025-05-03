«العويس الثقافية» تطلق كتاباً عن الشاعر الراحل سيف بن ارحمه

بحضور نخبة من محبي الشاعر الراحل سيف بن ارحمه الشامسي أطلقت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاباً جديداً عن سيرته وقصائده، مساء الخميس في جناح المؤسسة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

حيث تحدثت ابنة الشاعر الدكتورة شيخة الشامسي، مؤلفة الكتاب، عن طبيعة المادة التي اشتغلت عليها ليظهر الكتاب بهذا الشكل المتميز، والذي حمل اسم «سيف بن ارحمه الشامسي ـ سيرته وقصائده»، ووجهت الشكر إلى مؤسسة العويس التي أصدرت الكتاب ضمن سلسلتها المشهودة «أعلام من الإمارات».

كما وجهت الدكتورة شيخة الشامسي الشكر إلى إبراهيم الهاشمي ومحمد عبدالله نور الدين، اللذين راجعا الكتاب وأسهما في تدقيق مادته، كما أكدت أن جريدة «البيان» قدمت الكثير من قصائد الشاعر التي أغنت الكتاب.

حيث إن للشاعر الراحل مساجلات شعرية وردوداً مع عدد من الشعراء، في مقدمتهم الشاعر الراحل حمد خليفة بوشهاب.

وفي ختام حديثها عن كتابها وقعت الدكتورة شيخة الشامسي عشرات النسخ من كتابها للحاضرين قبل أن تُلتقط الصور التذكارية التي تخلد هذه اللحظة المتميزة لكل محبي الشاعر سيف بن ارحمه الشامسي.

يذكر أن مؤلفة الكتاب شغلت مناصب عدة، منها: مدير عام منظمة المرأة العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة 2012 - 2014، وكانت وكيلاً مساعداً للمناهج والبرامج التعليمية بوزارة التربية والتعليم 1997 - 2005، وهي عضو هيئة تدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة 1990 - 1997، وتحمل دكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة 1990.