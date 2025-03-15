«دبي المالي العالمي» و«دبي للثقافة» يطلقان «كتابك يصنع فرقاً»

أعلن مركز دبي المالي العالمي؛ الوجهة النابضة بالفن والإبداع في قلب دبي، عن التعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، لإطلاق مبادرة رمضانية لجمع الكتب المستعملة تحت عنوان «كتابك يصنع فرقاً»، تهدف إلى تمكين العقول وتحويل المجتمعات.

ولغاية نهاية شهر مارس 2025، يمكن لأي شخص التبرع بكتبه المستعملة ووضعها في أحد صناديق التبرع التابعة لمركز دبي المالي العالمي أو في واحدة من مكتبات دبي العامة.

وتتضمن المبادرة فعالية لبيع الكتب المستعملة خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر من 6 إلى 30 مارس 2025، في «جيت أفينيو 4» (المنطقة D سابقاً).

وتُشكل هذه المبادرة فرصة رائعة لأفراد المجتمع للالتقاء والاحتفال معاً بشهر البركة، حيث يمكنهم الاستمتاع بأجواء مركز دبي المالي العالمي الهادئة واستكشاف مجموعة واسعة من الكتب.

علاوة على ذلك، يمكن للزوار إثراء تجربتهم بتناول الإفطار في أحد المقاهي أو المطاعم المتنوعة التي يحتضنها المركز.

وستُخصص جميع عائدات مبادرة «كتابك يصنع فرقاً» لصالح جمعية شريكة تدعم تعليم الأطفال في الدول النامية.

وجاء في إعلان المبادرة أنه يمكن التبرع بالكتب المستعملة في مواقع متعددة داخل مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك «جيت أفينيو 1» (الطابق الأول، بالقرب من مطعم «بايت مي برغر» ودبي تبادر)، ومبنى «جيت أفينيو 2» (بالقرب من كافيه نيرو)، ومبنى «جيت أفينيو 3» (بالقرب من مطعم «راسبوتين»)، بالإضافة إلى «جيت أفينيو 4» (الطابق الأول، «ساوث ماركت»). كما تتوفر نقاط تبرع أخرى عبر كل من مكتبة أم سقيم العامة، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، وغيرها من مكتبات دبي العامة.