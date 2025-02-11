«الطريق إلى الوطن».. أحداث وتحولات

صدرت حديثاً عن دار «نوفل هاشيت أنطوان» طبعة جديدة من كتاب «الطريق إلى الوطن.. ربع قرن برفقة كمال جنبلاط» للكاتبَين محسن دلّول ويوسف مرتضى، مع تقديم لوليد جنبلاط وجان عبيد.

في الكتاب ما يتجاوز «المذكرات الشخصية، وما ينحسر عن توثيق كامل وشامل لتاريخ مرحلة مفعمة بالأحداث والتحولات، فتأثرت بنهج كمال وأثرت به».

يسلّط هذا الكتاب، الذي يقع في 284 صفحة، الضوء على الفكر، وتجربة كمال جنبلاط ومواقفه من القضايا العربية، وكذلك دوره في مختلف المحطات من تاريخ لبنان والمنطقة العربية في الفترة ما بين عام 1953 حتى تاريخ 1977.

يتناول الكتاب الحرب الأهلية اللبنانية، من أسباب اندلاعها إلى مسار تطورها، من زاوية مواقف جنبلاط منها في كل محطة من محطاتها، وأدوار الوساطة التي قام بها باستمرار مع القادة المحليين والعرب لمحاولة احتوائها.