«الشارقة للكتاب» يعتمد نظام «الساعات المرنة» للمتطوعين



اعتمد معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43 نظام الساعات المرنة للمتطوعين، بهدف توفير بيئة تطوعية تتيح للشباب والفتيات تحقيق التوازن بين التزاماتهم الدراسية والعملية والتطوعية، حيث جرى تنظيم لقاءات مع المسجلين على المنصة الرقمية للتطوع، لبحث الساعات التي تناسبهم، بما يسمح للمنتسبين بالحصول على فرص تطوعية تسهم في دعم مسيرتهم الأكاديمية وتطوير مهاراتهم، دون أن يتعارض ذلك مع دراستهم وتحضيراتهم للامتحانات.

وشملت التطويرات على نظام التطوع في هذه الدورة إتاحة فرص متنوعة للمتطوعين تتجاوز المهام التقليدية كالترتيب والإرشاد، لتمتد إلى ممارسة التصوير الفوتوغرافي والفيديو، والعمل في مختلف أقسام هيئة الشارقة للكتاب، كالمالية والتسويق والاتصال، مما يسهم في تعزيز ثقة المتطوعين بأنفسهم ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة تساعدهم على اكتساب خبرات نوعية تؤهلهم لمستقبل مهني متميز.



وفي تعليق له على تطوير نظام التطوع في دورة هذا العام من معرض الشارقة للكتاب، قال بدر صعب، مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب: «اعتمدنا في نظام التطوع لهذا العام مبدأ تطوير (المهارات الحياتية) من خلال إفادة المتطوعين في فترة وجودهم في المعرض، وذلك ضمن أهداف الهيئة في تأهيلهم وتزويدهم بمهارات تسهم في دخولهم سوق العمل».

وأشار صعب إلى أن المعرض يشكل فرصة لتطوير المهارات الاجتماعية للمتطوعين، وأن النظام المرن للساعات يسمح لهم بتحديد الأوقات التي تناسبهم، وتتضمن ثلاث مراحل: التسجيل، اختيار الساعات، وتوزيع المهام. وأضاف: «نوزع المتطوعين بناءً على متطلبات الفعاليات، بحيث لا يتأثر سير الأنشطة وجودتها، كما نحرص على توزيعهم في أدوار مناسبة، مثل استبيانات الجمهور والإرشاد، بما يسهل على الزوار ويعزز تجربة المتطوعين، دون التأثير على جودة الخدمة في المعرض».