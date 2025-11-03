اكتشاف مذهل في قلب الأرض يعيد التفكير في كل ما نعرفه عن الحياة



في عمق منجم كندي، حيث الظلام دامس والضغط هائل، لم يكن الجيولوجيون يتوقعون العثور على أقدم كبسولة زمنية سائلة على وجه الأرض، لكن ما اكتشفوه تحت ثلاثة كيلومترات من الصخور القديمة لم يكن مجرد مياه راكدة؛ بل كان عالماً حياً ومتدفقاً ظل معزولاً ومزدهراً مدة 2.6 مليار سنة! هذا الاكتشاف المذهل، الذي نُشر في مجلة «نيتشر» العلمية المرموقة، لم يترك الباحثين «بلا كلام» فحسب، بل دفعهم لإعادة التفكير في كل ما نعرفه عن الحياة.



في عام 2016، قادت البروفيسورة باربرا شيروود لولار وفريقها مغامرة تنقيب استثنائية. لم يكن الهدف هو العثور على كمية ضئيلة من الرطوبة، بل فهم النظم البيئية العميقة للأرض. وما وجدوه كان مفاجئاً

«عندما يفكر الناس في هذه المياه، يفترضون أنها كمية ضئيلة من الماء محصورة داخل الصخر، لكن في الواقع، إنها تتدفق بغزارة... تتدفق هذه المياه بمعدلات هائلة تصل إلى لترات في الدقيقة - حجم المياه أكبر بكثير مما توقعه أحد».

وكشفت البروفيسورة باربرا شيروود لولار، لشبكة بي بي سي نيوز، أن هذا التدفق النشط يشير إلى أن المياه لم تكن مجرد بقايا متحجرة، بل جزء من نظام هيدرولوجي عميق ومستمر تحت القشرة الأرضية.



بصمات حياة

إن عمر المياه هو جزء من القصة، أما الجزء الأكثر إثارة فهو ما تحتويه؛ فداخل هذا السائل القديم، وجد الباحثون دليلاً قاطعاً على وجود نشاط ميكروبي مستمر.

هذا النظام البيئي مكتفٍ ذاتياً بشكل لا يُصدق؛ فهو يعمل بمعزل تام عن أي ضوء شمس أو سطح أرضي. فبدلاً من الاعتماد على التمثيل الضوئي، وجد فريق شيروود لولار «بصمات كيميائية» لكائنات دقيقة ازدهرت بالاعتماد على الطاقة المنبعثة من الإشعاع الصخري المحيط. لقد استخدمت هذه الكائنات الجيولوجيا نفسها وقوداً لاستمرار الحياة على مدى العصور الجيولوجية.

هذا الاكتشاف يُعزز مفهوم «المحيط الحيوي العميق للأرض»، وهو طبقة ضخمة من الحياة الميكروبية التي تمتد لكيلومترات عدة تحت السطح، وتُشكل نسبة كبيرة من كتلة الحياة على الكوكب.



نافذة على العوالم الأخرى

تتجاوز أهمية هذه المياه حدود كوكبنا؛ فقدرة الكائنات المجهرية على البقاء في بيئات مظلمة، تحت ضغط عالٍ، معتمدة على مصادر طاقة داخلية، يُضفي مصداقيةً قوية على احتمالية وجود الحياة في عوالم أخرى.

«لهذه النتائج وزن يتجاوز حدود الأرض بكثير. فقدرة الكائنات الدقيقة على التحمل في مثل هذه الظروف المظلمة والضغطية تُضفي مصداقية على فكرة احتمال وجود حياة تحت أسطح المريخ، أو أوروبا، أو إنسيلادوس، حيث قد تستضيف المحيطات الجوفية بيئات مماثلة. قد تعكس هذه المياه القديمة، في جوهرها، التركيب الكيميائي للموائل خارج الأرض».

هذا الاكتشاف هو بمنزلة خريطة طريق للبحث عن الحياة الفضائية. فإذا كانت الحياة تستطيع أن تستمر وتزدهر في ظروف قاسية كهذه على الأرض، فإن محيطات كواكب وأقمار المجموعة الشمسية، التي يُعتقد أنها تختبئ تحت قشور جليدية، قد تكون بيئات صالحة لاستضافة «الحياة المظلمة» الخاصة بها.