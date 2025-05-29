«مدارس الحياة» في يونيو.. 18 فعالية إبداعية متنوعة

ورش عمل مبتكرة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي لكل أفراد المجتمع، عبر مشروعها «مدارس الحياة»، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، إذ تشهد خلال يونيو المقبل تنظيم 18 جلسة تفاعلية عبر مساراتها الإبداعية والتعليمية وأنديتها المبتكرة تحت شعار «أهلاً بالصيف»، ستناقش مواضيع مختلفة تتيح لزوار مكتبات دبي العامة إمكانية تطوير مهاراتهم الحياتية والإبداعية في مختلف المجالات، وستمكنهم من الاحتفاء بصيف متجدد مليء بالأنشطة الممتعة.

وخلال الشهر المقبل، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم محاضرة «المرأة العربية والمجوهرات: قصة تمكين»، وفيها ستتناول تانيا هيكل ونورة السركال طبيعة العلاقة بين المرأة والمجوهرات والهوية الثقافية، والأهمية التاريخية والاجتماعية والثقافية للمجوهرات، ومحاولة تحليلها ضمن سياقاتها الثقافية.

وضمن أنشطة «نادي الفن»، سيكون رواد المكتبة على موعد مع عبير العيداني، التي ستقدم ورشة «الرسم على أكياس القماش»، ويقوم الخطاط محمد التميمي ضمن مسار «التأثير الإبداعي: خط الرقعة» الذي يندرج تحت مظلة «نادي الخط» بتعريف زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على أدوات وقواعد خط الرقعة وجمالياته. وذلك علاوة على مجموعة فعاليات أخرى.

وتستضيف مكتبتا الراشدية وحتا العامة فعاليات «نادي التنمية الأسرية» التي تشمل ورشتي عمل بعنوان «التخطيط مع العائلة للصيف»، و«فن العلاقات الناجحة للسيدات». كما يتعلم رواد مكتبة المنخول العامة كيفية اكتشاف روائح المطر والزهور والطعام، والتعبير عنها بمفردات من اللغة العربية بورشة «الشم في اللغة العربية» بإشراف خبراء «شركة العربي».

ويحظى زوار مكتبة الطوار بفرصة تعلم مجموعة من مفردات اللغة العربية ضمن ورشة «اللغة العربية.. متعة وتحدٍّ»، لفريق «نحكي عربي». كما ستنظم مكتبة حتا العامة ضمن فعاليات نادي «الصحة والتغذية» ورشة «تشكيل الفواكه» التي ستقدمها ندى قطان.