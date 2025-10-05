الانحناء فن.. الأسرار المخفية للتحية اليابانية



هل تساءلت يوماً وأنت تشاهد فيلماً يابانياً أو أنمي، ما هو المعيار السري الذي يحدد مدى عمق انحناء الشخصيات؟ في اليابان، الانحناء (O-jigi) ليس مجرد تحية مهذبة، بل هو فن دقيق و«لغة صامتة» تحكمها درجات زاوية صارمة، تعلم للأطفال منذ الصغر وتحدد مستوى الاحترام، الشكر، وحتى عمق الأسف.



تراث ياباني أصيل

قد تبدو هذه الآداب معقدة للزوار، لكنها في الحقيقة تتبع نظاماً بسيطاً ومذهلاً يعكس التراث الثقافي الغني للبلاد. إليك تفكيك شيق لأسرار الانحناء الياباني، من المجاملة الخاطفة إلى الاعتذار الجذري، وكيف تحكي زاوية الجسد قصة كاملة. ويمكن تقسيم الانحناء الياباني إلى ثلاثة أنواع رئيسية، يحددها مقدار زاوية الميل:



إيشاكو (会釈 - Eshaku)

إيشاكو (会釈 - Eshaku)التحية الخاطفة وتستخدم عند المرور بجانب زميل عمل، أو شخص تعرفه في ممر ضيق، أو عند رؤية معلم.

هي تحية خفيفة جداً وعابرة، تظهر الاعتراف بوجود الشخص الآخر. يفضل إبطاء الحركة والنظر في العين إذا سمح الوقت. ويكون الانحناء عند 15 درجة.



كيري (敬礼 - Keirei)

كيري تعتبر التحية الرسمية في اليابان عند مقابلة شخص لأول مرة، أو عند توديعه، أو عند التعاملات اليومية المعتادة.

هي الدرجة «المتوسطة» 30 درجة والمعيارية للانحناء في اليابان. عندما يذكر اليابانيون كلمة «انحناء» دون تحديد، فعادة ما يقصدون هذه الدرجة.



سايكييري (最敬礼 - Saikeirei)

أما التحية الثالثة فهي سايكييري (最敬礼 - Saikeirei) 45 درجة إلى 90 درجة تستخدم عند الاعتذار الرسمي عن خطأ جسيم، أو الرد بأسف على الشكاوى، أو لإظهار الاحترام الشديد لشخص ذي مكانة عالية.

الانحناء «الأعمق» أو «الأكثر احتراماً». يزداد عمق الانحناء (حتى 90 درجة) طردياً مع عمق الأسف أو جدية الموقف.



تحذيرات وضوابط

في المواقف الجدية، قد يبالغ البعض في الانحناء حتى تلامس وجوههم ركبهم، ولكن النصيحة العامة تشير إلى أن الانحناء بزاوية تزيد على 90 درجة غير ضروري ما لم يكن الموقف بالغ الخطورة. وهناك قواعد غير مكتوبة تحكم توقيت وحركة الانحناء لنقل المشاعر بفعالية منها: «سرعة الحركة، حيث يفضل الخبراء خفض الرأس بسرعة ثم إرجاعه ببطء». هذه الحركة التي تلاحظها في الأفلام والأنمي ليست عشوائية، بل تنقل إحساساً بالاحترام الفوري المدروس. ويفضل قول العبارة (مثل «شكراً» أو«آسف») أولاً، ثم الانحناء. هذا يسمح للشخص المقابل برؤية تعابير الوجه قبل أن ينخفض رأسك، ما يوصل المشاعر بصدق إلى قلبه. القيام بالقول والانحناء في آن واحد قد يجعل الصوت منخفضاً وغير واضح.