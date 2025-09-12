تفاصيل بسيطة تساعدك في الحفاظ على قوة أداء محرك سيارتك شتاءً



بدأ العد التنازلي لبداية فصل الشتاء الذي تتزايد فيه مشكلات السيارات خصوصاً في المناطق الباردة التي تصل فيها درجة الحرارة إلى حد تجمد بعض السوائل في السيارات وهو ما يضعف قوة أداء محركات السيارات خصوصاً في الصباح الباكر، لتنجب هذه المشكلات إليك بعض النصائح والحيل البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على قوة أداء محرك سيارتك مهما كانت قساوة فصل الشتاء.



فحص سائل التبريد

وبحسب تطبيق AA المختص في شؤون السيارات وتقديم نصائح حول الصيانة المبكرة وكيفية التعامل مع الأخطاء فإن فحص سائل التبريد (Antifreeze/Coolant): سائل التبريد ضروري لحماية المحرك من التجمد في درجات الحرارة المنخفضة. تأكد من أن مستواه مناسب وأنه يحتوي على النسبة الصحيحة من مضاد التجمد. خصوصاً المناطق الباردة، لأن مانع التجمد سائل أساسه الجليكول (عادة الإيثيلين جلايكول أو البروبيلين جلايكول) يضاف إلى نظام تبريد السيارة. يمنع تجمد الماء في ظروف الطقس البارد العادية.

يحتوي مانع التجمد أيضاً على إضافات مختلفة توفر فوائد إضافية، مثل تثبيط التآكل، وموازنة درجة الحموضة، وخصائص مضادة للرغوة. بالإضافة إلى خفض درجة التجمد، يرفع مانع التجمد أيضاً درجة غليان سائل تبريد المحرك. ومع نظام الضغط، يساعد ذلك على تقليل خطر ارتفاع درجة الحرارة.

إذا لم تستخدم مانع التجمد، فقد يتعرض محرك سيارتك ومكوناتها الأخرى لأضرار جسيمة إذا تجمد الماء أو ارتفعت حرارته. يتمدد الماء أثناء تجمده، ما قد يؤدي إلى تمزيق المبردات والأنابيب ومضخات المياه، أو حتى كسر أغلفة المحرك.

هذا السائل الحيوي يحسن أداء محرك سيارتك بطرق أخرى أيضاً. فهو يمنع تراكم الترسبات ويحمي من التآكل، ما يساعد في الحفاظ على سلامة نظام تبريد سيارتك.



نصائح جمعية السيارات الأمريكية

أما جمعية السيارات الأمريكية (AAA) وجدت أن 62% من السيارات متأخرة عن مواعيد الصيانة الدورية. هذا قد يؤدي إلى أعطال وإصلاحات مكلفة؛ وضعت الجمعية قائمة مرجعية بسيطة للعناية بالسيارة لمساعدتك في توفير الوقت والمال والحفاظ على سيارتك جاهزة للشتاء. والاحتياطات المتفق عليها:

البطاريات

يتطلب تشغيل المحرك في الطقس البارد بطارية مشحونة بالكامل وفي حالة جيدة. ومع ذلك، ووفقاً لأبحاث AAA، لا يقوم ثلثا السائقين بفحص بطارياتهم قبل نفادها. اطلب من فني فحص البطارية التأكد من شحنها وعدم تآكلها قبل حلول الشتاء.

الإطارات

قد يؤدي الطقس البارد إلى انخفاض ضغط الإطارات وزيادة احتمالية نفاذ الهواء منها. يمكنك العثور على مستوى ضغط الإطارات المناسب على ملصق على عتبة باب السائق. من المهم أيضاً فحص مداس الإطارات، فهو يساعد على ثبات السيارة على الطرق الشتوية.

أضواء

مع قصر ساعات النهار خلال أشهر الشتاء، يزداد عدد السائقين الذين يقودون في الظلام. إذا لم تعمل بشكل صحيح، فإن المصابيح الأمامية المحترقة، ومصابيح الطوارئ الوامضة، وإشارات الانعطاف، ومصابيح الفرامل، ومصابيح الرجوع للخلف، كلها عوامل خطر رئيسية للسلامة. افحص مصابيحك واستبدل أي مصابيح محترقة لضمان رؤيتك بوضوح على الطريق.

شفرات المساحات

يجب أن تزيل الشفرات الزجاج تماماً مع كل مسحة. استبدل الشفرات التي تترك خطوطاً أو تغفل بقعاً. شفرات مساحات الزجاج الأمامي الشتوية، المغلفة بغلاف مطاطي، تساعد في منع تراكم الجليد والثلج.

السوائل

تأكد من أن سوائل الزيت، ونظام التوجيه المعزز، والفرامل، وسائل التبريد بالمستويات الموصى بها. املأ خزان سائل غسيل الزجاج الأمامي بمحلول تنظيف يحتوي على مكونات مانعة للتجمد للاستخدام في الطقس البارد.

الفرامل

قد يصعب تآكل مكونات الفرامل، أو نقص سائل نظام الفرامل الهيدروليكي، التوقف على الطرق الشتوية الزلقة. استعن بفني معتمد للتأكد من أن جميع الأجزاء تعمل بكفاءة لتتمكن سيارتك من الكبح بأمان على الطرق الشتوية الجليدية.

مجموعة الطوارئ

من المهم تجهيز سيارتك بحقيبة طوارئ تتضمن أسلاك توصيل، وبطانيات، ومصباحاً يدوياً ببطاريات إضافية، ومكشطة جليد، وعاكسات ضوئية، ومجرفة، وكيساً من المواد الكاشطة (رمل القطط، أو الملح، أو الرمل)، وحقيبة إسعافات أولية، وماء، وأطعمة غير قابلة للتلف، وشاحناً للهاتف المحمول. بهذه الطريقة، إذا علقت أنت وسيارتك على جانب طريق شتوي، ستبقى بأمان ودافئاً حتى وصول المساعدة.