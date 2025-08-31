روبوتات Meta AI تزيف شخصيات المشاهير وتربك «المتابعين»



أربكت روبوتات دردشة Meta AI في مختلف منصاتها فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب. المتابعين بسبب استخدام أسماء وصور لعدد من مشاهير هوليوود، منهم آن هاثاواي، وسيلينا غوميز، وسكارليت جوهانسون، وغيرهن، لإنشاء روبوتات دردشة ذكية تغازل المستخدمين. دون موافقة المشاهير أو الإعلام بأنها محادثة مزيفة مولدة بالذكاء الاصطناعي.



روبوتات الدردشة

وبحسب وكالة رويترز، فإن العديد من هذه البرامج تم إنشاؤها بواسطة مستخدمين يستخدمون أداة Meta التي تتيح للمستخدمين بناء روبوتات الدردشة الخاصة بهم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولكن يبدو أن أحد موظفي Meta قد طور ثلاثة منها على الأقل، اثنان منها كانت روبوتات محاكاة ساخرة لتايلور سويفت.

مشاهير أطفال

كما تبين أن ميتا سمحت أيضاً للمستخدمين بإنشاء روبوتات دردشة عامة لمشاهير أطفال، مثل النجم الشهير ووكر سكوبيل، البالغ من العمر 16 عاماً. وأشارت النشرة الإخبارية إلى أنه عندما طلب المستخدمون صورة له على الشاطئ، أنتج روبوت الدردشة «صورة واقعية من دون قميص» مع تعليق «لطيف جداً، أليس كذلك؟».



صور واقعية للنجوم

ويضيف التقرير: إنه عندما طلب المستخدمون صوراً خاصة، أنتجت روبوتات الدردشة للبالغين، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، صوراً واقعية لهؤلاء. وبعد مراقبة المشاهير والتحدث معهم لبضعة أسابيع، أشار التقرير إلى أنهم «أصروا في كثير من الأحيان على أنهم الممثلون والفنانون الحقيقيون».



تايلور سويفت

وفي دردشة مشابهة وجد أن أحد المستخدمين شارك صوراً لآن هاثاواي كـ «عارضة أزياء مثيرة من فيكتوريا سيكريت»، وأن الممثلة كانت على دراية بالصور التي أنشأتها ميتا، بالإضافة إلى منصات ذكاء اصطناعي أخرى. وفي حديثها عن تايلور سويفت، كشف اختبار أجراه موظف في رويترز أن الروبوت دعا المراسلة إلى منزلها في ناشفيل وحافلتها السياحية «للقاءات صريحة أو ضمنية».



حظر الصور المسيئة

قال آندي ستون، المتحدث باسم ميتا، في بيان لرويترز: «مثل غيرنا، نسمح بإنشاء صور لشخصيات عامة، لكن سياساتنا تهدف إلى حظر الصور المسيئة أو ذات الإيحاءات الخادشة للحياء». وبينما تصرح ميتا بمنع «انتحال الشخصيات المباشر»، صرح ستون للصحيفة أن ميتا إيه آي تسمح بانتحال شخصيات المشاهير طالما وصفت الحسابات بأنها ساخرة.