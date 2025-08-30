موسيقى أسطورية تنظم ضغط الدم



كشفت دراسة جديدة اجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) أن ضغط الدم يتزامن مع تراكيب العبارات الموسيقية المتوقعة. كان ضغط الدم أكثر تأثرًا بارتفاع الصوت منه بالإيقاع، وكان أكثر تأثرًا بتراكيب العبارات الموسيقية المتوقعة



تطوير علاجات القلب

ويقول الباحثون إن نتائج البحث يمكن أن تساعد في تطوير علاجات القلب والأوعية الدموية القائمة على الموسيقى المخصصة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في المستقبل.

يُعدِّل الموسيقيون إيقاع الموسيقى وشدتها بطرق مفهومة لتحديد العبارات وحدودها، مما يُسهم في تشكيل الأنماط التي نسمعها. بعض أنواع الموسيقى تتميز ببنية عبارات أكثر وضوحًا، مما يزيد من متعة المستمعين.



احساس مرهف

البروفيسورة إيلين تشيو عازفة بيانو، وهي أيضًا أستاذة هندسة في كلية كينجز كوليدج لندن بالمملكة المتحدة. أوضحت قائلةً: "كما هو الحال في اللغة، للموسيقى أنماط وعبارات تُشكّل هياكل تعبيرية، وهذا غالبًا ما يُلامس وترًا حساسًا لدى المستمعين. يُشير هذا البحث إلى أن هياكل العبارات الموسيقية الأكثر قابلية للتنبؤ لها تأثير أكبر في تنظيم الجهاز القلبي الوعائي."

تُكمل هذه الدراسة بحثنا السابق الذي أظهر أن التنفس ومعدل ضربات القلب يتأثران أيضًا ببنية الطور، كما تابعت. ولوحظ تزامن أقوى للعبارات المتوقعة، وهي أكثر انتظامًا، ومدتها مماثلة للتنفس البطيء، وفي المقاطع الأطول، تحتوي على عدد أكبر من العبارات.

9 مقطوعات موسيقية

خضع 92 مشاركًا لمراقبة ضغط دمهم باستمرار أثناء استماعهم لتسعة مقطوعات موسيقية من أصل 30 مقطوعة موسيقية على البيانو. مكّنت خوارزمية بايزية، من تطوير فريق تشيو أيضًا، حاسوبًا من اكتشاف حدود قوس العبارات الموسيقية تلقائيًا، وتحديد إيقاعها وشدتها. يُشير العازفون إلى العبارات بتغيرات تشبه القوس في السمات الموسيقية التعبيرية، مما يُحفز استجابات المستمعين. شارك في الدراسة 60 امرأة و32 رجلًا، بمتوسط أعمار 42 عامًا.



موسيقى أسطورية

كانت المقطوعات الموسيقية الثلاثون المستخدمة في البحث تسجيلات أصلية لعروض موسيقية أسطورية لعازفي بيانو محترفين، وقد عدّل الباحثون تعبيرها بطرق منهجية لمراقبة تأثيرها على متغيرات القلب والأوعية الدموية. شُغّلت الموسيقى للمشاركين على بيانو مُعاد إنتاجه لضمان الاتساق، وللوصول إلى أقرب ما يمكن إلى الأداء الحي في بيئة تجريبية مُحكمة.

في 25 من أصل 30 مقطوعة موسيقية، ارتبط ضغط الدم بارتفاع الصوت أكثر من الإيقاع. وقد أتاحت زيادة القدرة على التنبؤ بتركيبات العبارات الموسيقية للمستمع توقع تغيراتها، ووُجد أنها تؤدي إلى تزامن أفضل بين ضغط الدم والموسيقى، مما قد يعزز قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم.



موسيقى البيانو الكلاسيكية

استخدمت الدراسة موسيقى البيانو الكلاسيكية لإمكانية تنويعها ومحاكاة تجربة "حية" في بيئة بحثية. ومع ذلك، يُجادل الباحثون بأن الأساليب والاستراتيجيات المستخدمة قابلة للتطبيق على أي نوع موسيقى ذي دلالة لفظية.

لتنسيق أفعالنا بهذه الطريقة، علينا أن نكون قادرين على توقع بدايات ونهايات دورات الإيقاع. هذا التوقع هو ما يؤثر على الأرجح على دوراتنا القلبية التنفسية. من المريح التناغم مع البنى الموسيقية - فقد وجدت الأبحاث أن الموسيقى تستخدم نظام المكافأة نفسه الذي يستخدمه الطعام والجنس والمخدرات،" تابعت.

قام الباحثون بقياس "التزامن"، وهو تزامن الإيقاعات الفسيولوجية مع المحفزات الخارجية. ويمكن قياس ذلك باستخدام مقياس مسافة حركة الأرض (EMD) لتحديد مدى التشابه بين الموسيقى والفسيولوجيا. وقد أُدمجت موجة ضغط دم المشارك في إيقاع الموسيقى.



فسيولوجيا الفرد

تم خلط قياسات ضغط الدم لكل مقطع موسيقي مع استجاباتها لمقطوعات موسيقية أخرى لفهم دلالتها الإحصائية. ساعد هذا في تحديد ما إذا كانت استجابة ضغط الدم تتأثر بالموسيقى التي استمعوا إليها، أم أنها مجرد تغير عشوائي في فسيولوجيا الفرد.

يُثير هذا البحث احتمالًا مثيرًا للاهتمام يتمثل في إمكانية تصميم علاجات موسيقية لتحفيز استجابات بيولوجية محددة في المستقبل. ويمكن تصميم هذه العلاجات خصيصًا لكل فرد، مما يُقرّبنا من الموسيقى كطب دقيق. وعلى المدى البعيد، قد نتمكن يومًا ما من استخدام الموسيقى للوقاية من أمراض القلب أو إبطاء تطورها أو إيقافه أو عكس مساره. واختتم البروفيسور تشيو حديثه.