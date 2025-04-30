"شنتشو-19" تنفصل عن "محطة الفضاء الصينية" وتبدأ العودة للأرض

انفصلت مركبة الفضاء المأهولة الصينية "شنتشو-19" عن مجموعة محطة الفضاء الصينية، اليوم "الأربعاء"، وبدأ رواد الفضاء على متنها ، تساي شيوي تشه وسونغ لينغ دونغ ووانغ هاو تسه ، في العودة إلى الأرض، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أنه من المقرر أن تعود المركبة الفضائية إلى موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين اليوم.

وأفادت الوكالة بأنه قبل الانفصال، أنجز طاقم "شنتشو-19"، بمساعدة الطاقم الأرضي، مهاما مختلفة، مثل تحديد حالة مجموعة محطة الفضاء ومعالجة البيانات التجريبية ونقلها ونقل الإمدادات المتبقية.

كما أجرى الطاقم أعمال التسليم مع طاقم "شنتشو-20" وتبادل خبرات العمل في المدار معه.

ووفقا للوكالة، فقد تم تأجيل عودة "شنتشو-19" التي كانت مقررة أمس "الثلاثاء"، بسبب سوء الأحوال الجوية في موقع الهبوط.