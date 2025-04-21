تعتبرها أرض تحقيق الأحلام..اسكتلندية وقعت في غرام دبي من أول زيارة

تعيش الاسكتلندية كيلي لوندبيرج في دبي منذ 22 عامًاً بعد أن وقعت في حب المدينة من أول زيارة عندما بدأت العمل كمضيفة طيران في طيران الإمارات في عام 2003 عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا، وهي ترفض العودة لوطنها الأم بعد أن باتت دبي حب حياتها الأول.

زيارة الحب

تقول كيلي لوندبيرج، التي عاشت في دبي لمدة 22 عاماً بعد أن وقعت في حب المدينة عندما بدأت العمل كمضيفة طيران لدى طيران الإمارات، إن أولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع الحياة في الإمارات العربية المتحدة يتعاملون معها بالطريقة الخاطئة.

شركة لتصميم الأزياء

بعد انتقالها إلى دبي، أطلقت شركة لتصميم الأزياء الشخصية، وعملت مع المشاهير والملوك وتعاونت مع أكبر العلامات التجارية في العالم، من شانيل إلى HSBC ، لكنها تصر على أن الإمارة أكثر من مجرد كونها "ملعبًا براقًا".

22 عامًاً

وقالت لصحيفة "ميل أون لاين": "لقد نشأت في إدنبرة ، وعشت في دبي لمدة 22 عامًا، وكنت محظوظة بما يكفي لتجربة الأفضل من العالمين".

"لذا أستطيع أن أقول بكل تأكيد أن أولئك الذين ينظرون إلى دبي باعتبارها ليست أكثر من ملعب براق مشمس للأثرياء للغاية لا ينظرون بما فيه الكفاية إلى ما تقدمه هذه الإمارة الجميلة.

نظرات سطحية

أما بالنسبة للمؤثرين الذين أعلنوا رحيلهم، واصفين المدينة بأنها "بلا روح"، ومتشككين في ظنهم أنهم سيكونون أفضل حالًا، فأنا أختلف معهم. ربما لم ينظروا إلى ما هو أبعد من وجبات البرانش وبرج خليفة.

دبي مدينة الفرص

لمن يتمتعون بعقلية منفتحة، توفر دبي فرصًا يصعب مقارنتها بأي مكان آخر في العالم حاليًا. ولست وحدي في هذا الرأي.

وجد ما يقدر بنحو 240 ألف مهاجر من المملكة المتحدة يقيمون الآن في المدينة، وقد ارتفع الاهتمام من جانب البريطانيين بنسبة تزيد عن 400 في المائة في السنوات الخمس الماضية.

"في حين أن جاذبية الرواتب المعفاة من الضرائب، وناطحات السحاب المشمسة، واحتساء المشروبات غير الكحولية في حمام السباحة على السطح قد تكون هي التي تجذبهم إلى هنا، فإن أسلوب الحياة الأفضل هو ما يجعلهم يبقون.

"لا ثقافة" مجرد تعليق كسول

هذا يُضحكني. الثقافة لا تغيب عن دبي. فمع وجود حوالي 200 جنسية، تعجّ المدينة بالثقافة. بالطبع، لن تجد شوارع صغيرة مرصوفة بالحصى أو حفلات شواء دافئة يوم الأحد في حانة محلية. لكنك ستكتشف جولات التراث الإماراتي، ومعارض فنية في شارع السركال، وأمسيات شعرية، وورش عمل عزف على الطبول الأفريقية، ومأكولات من جميع أنحاء العالم.

مدينة شابة

دبي مدينة شابة، ولكن لأن تعبيرها الثقافي ليس متجذرًا في التاريخ كالثقافة الأوروبية "التقليدية"، فإنه يُهمَل. يجذب مهرجان الإمارات للآداب أبرز الكُتّاب من جميع أنحاء العالم، وظلّ معرض آرت دبي حدثًا أساسيًا في التقويم الفني لما يقرب من عشرين عامًا.

الثقافة هنا متعددة الأوجه، ما عليك سوى استكشافها. وإذا كنت لا تزال ترغب في تناول وجبة مشوية يوم الأحد، فهناك العديد من الأماكن التي ستلبي رغبتك.

الأمن الوظيفي

دعونا لا نتظاهر بأن سوق العمل في المملكة المتحدة منارة للاستقرار في الوقت الحالي. الحقيقة هي أن انعدام الأمن الوظيفي مشكلة عالمية - سواء كنت في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو دبي. صحيح أن سوق دبي يتحرك بسرعة ويتوقع نتائج إيجابية - لذا إن لم تكن مستعدًا للتحدي، فقد لا يكون المكان المناسب لك. لكنه أيضًا يكافئ المبادرة والابتكار وريادة الأعمال بطرق نادرًا ما أراها في أي مكان آخر. خلال 22 عامًا من دخولي المدينة والخروج منها، شاهدت أفراد طاقم الضيافة يصبحون رؤساء تنفيذيين، وأمهات يطلقن مشاريع تجارية بملايين الدولارات، وأشخاصًا يعيدون ابتكار أنفسهم كليًا. إنها مدينة تشجع الأعمال التجارية - حيث تقدم مزايا ضريبية كبيرة وبيئة مواتية للأعمال مقارنة بالمملكة المتحدة

التوازن بين العمل والحياة

أدير عملي الخاص، وصحتي أولوية، فبدونها لا أملك عملًا. التوازن بين العمل والحياة موجود في دبي. ولكن، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، عليك أن تضع حدودًا لنفسك.

مع دخل معفى من الضرائب، يمكنك الاحتفاظ بجزء أكبر من راتبك، لتنفقه كما يحلو لك على السفر أو ممارسة الهوايات أو الهوايات المفضلة لديك. تتبنى العديد من الشركات ساعات عمل مرنة، كما أن الصالات الرياضية واستوديوهات اليوغا والحدائق الخارجية والشواطئ متوفرة بكثرة. ولم أتطرق إلى هذا الموضوع بعد، لكن الطقس - تلك الشمس المشرقة - يُحدث فرقًا كبيرًا.

رحلاتٍ طويلةٍ

لقد قمتُ برحلاتٍ طويلةٍ إلى النادي الرياضي مُقاومًا المطر الاسكتلندي المُتجمد، ودعوني أقول إنني أُفضل الاستيقاظ في طقسٍ حارٍّ أو دافئٍ مضمون. هذا يعني أنه يُمكنك الاستفادة القصوى من وقت فراغك. شبكة مواصلات دبي عالمية المستوى (لن يكون هناك تأخيرٌ بسبب "أوراق الشجر غير المُناسبة"). وعندما يتعلق الأمر بالعائلات، فهناك وفرةٌ من الأنشطة من المُدن الترفيهية إلى المتاحف.

مستوى معيشة مرتفع

لا يُمكن انتقاد دبي من حيث مستوى المعيشة. وقد يكون من المُفاجئ العودة إلى المملكة المتحدة ورؤية البديل. تتميز المدينة بمرافق فاخرة وجميلة، ورعاية صحية عالمية المستوى، ومدارس ممتازة، ومجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية.

هل تتناول الطعام في الخارج؟ كل مطعم يفخر بطعامه - لم أضطر قط للشكوى في أي مطعم أو إرجاع أي شيء. هذا أمر شائع في المملكة المتحدة! كما أن أسعاره معقولة.

الشواطئ والفنادق والمنتجعات الصحية

ثم هناك الشواطئ والفنادق والمنتجعات الصحية، والقرب من وجهات رائعة أخرى. عدتُ لتوي من عطلة نهاية أسبوع قضيتها في جزر المالديف مع أصدقائي، وكانت تكلفة الرحلة مساوية لتكلفة السفر من إدنبرة إلى إسبانيا. كما أن معدلات الجريمة فيها من أدنى المعدلات في العالم.

الرعاية الصحية

لنتحدث عن مشكلة هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS). لا، دبي لا تقدم رعاية صحية مجانية، وكذلك الحال في العديد من الدول. على الوافدين دفع تأمين صحي، والذي يبلغ حوالي 1300 جنيه إسترليني سنويًا. مع أن النظام ليس مثاليًا، إلا أنه أكثر كفاءة بكثير من النظام في المملكة المتحدة. الحصول على المواعيد سهل، حتى مع الأطباء المتخصصين، وقد سمعت عن عمليات جراحية تُجرى في المملكة المتحدة بانتظار بضعة أيام فقط، بدلًا من أشهر.

نعم، هناك تقارير تفيد بأن جودة الرعاية قد تختلف، ولكن بفضل التقنيات الطبية المتطورة والأخصائيين المؤهلين تأهيلاً عالياً في دبي، أعرف أي غرفة انتظار أفضل. إنه نظام مختلف. خطط جيداً وستكون بخير.

صداقات عابرة؟ نعم ولا

يقول الناس إن صداقات دبي عابرة. لكنني التقيتُ بإحدى أعز صديقاتي في الأسبوع الذي وصلتُ فيه، وما زالت هنا. صديقٌ مقربٌ آخر غادر قبل عقدٍ من الزمن، وما زلنا نلتقي في جميع أنحاء العالم. تكوين صداقاتٍ في مرحلة البلوغ أمرٌ صعبٌ في كل مكان - الأمر لا يتعلق بالموقع، بل بالجهد المبذول.