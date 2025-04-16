احتفال لا يُنسى بعراقة التانغو: "دبي أوبرا" تقدّم Tango After Dark

بعد نجاح مبهر ونفاد تام للتذاكر في حي ويست إند اللندني، تستعد "دبي أوبرا" لاستقبال العرض العالمي Tango After Dark في أولى عروضه المرتقبة يومي 26 و27 أبريل.

يقود هذا العرض جيرمان كورنيخو، أحد أشهر أساتذة التانغو في العالم، ويشاركه الأداء جيزيلا جالياسي، بطلة العالم في التانغو، ليأخذانا معاً في رحلة آسرة إلى قلب بوينس آيرس، حيث التانغو ليس مجرد رقصة، بل أسلوب حياة نابض بالمشاعر.

تحفة فنية

يقدّم Tango After Dark عرضًا يحتفي بأصالة التانغو الأرجنتيني في أبهى صوره وأكثرها تطورًا.

يمزج العرض بين التراث والحداثة بتناغم رائع، ويضم نخبة من عشرة راقصين عالميين، اثنين من ألمع الأصوات الأرجنتينية، وفرقة موسيقية حيّة من سبعة عازفين محترفين يؤدّون أعمال أسطورة التانغو أستور بيازولا، مبتكر مدرسة التانغو الجديد.

الحركات الراقصة المصممة بعناية، تجسّد الأناقة والقوة الكامنة في التانغو، وتروي قصة تطوّره من صالونات بوينس آيرس إلى أهم مسارح العالم.

ويكتمل العرض بتصاميم الأزياء الأخاذة التي تضيف بعدًا بصريًا يضخم من شغف كل خطوة، لينغمس الجمهور في عالم تعبيري حيث كل رقصة تحكي حكاية حب وحنين واتصال لا يُكسر.

وعلّق باولو بيتروشيللي، رئيس "دبي أوبرا"، قائلاً: "نحن فخورون باستضافة عرض Tango After Dark، الذي يمثل جوهر التانغو الأرجنتيني بكل ما فيه من فن وأناقة وعمق تعبيري. هذا العمل الاستثنائي، الذي يجمع بين الرقص الراقي والموسيقى الحية والأداء العالمي، يُجسّد كيف يمكن للفنون أن تتجاوز الحدود الثقافية وتلامس الإنسان أينما كان. دبي هي نقطة التقاء للإبداع العالمي، وهذا العرض خير دليل على قدرة الفنون الأدائية على الإلهام والتقارب".

Tango After Dark ليس مجرد عرض فني، بل تجربة غامرة في أعماق التانغو، ذلك النبض الآتي من شوارع بوينس آيرس إلى خشبة مسرح "دبي أوبرا".

احجزوا تذاكركم الآن لليلة من الشغف، الأناقة، والإبداع الحي.

تفاصيل العرض:

•التاريخ: 26 - 27 أبريل 2025

•المكان: Dubai Opera

•المدة: ساعتان و15 دقيقة (تتضمن استراحة)

•التذاكر متاحة عبر: www.dubaiopera.com