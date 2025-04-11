أوروبا تحظر المنتجات الخطرة في الألعاب

توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق لحماية الأطفال من المواد الكيميائية الضارة واضطرابات الغدد الصماء الموجودة في الألعاب.

وقال كريستوف باسزيك ، وزير التكنولوجيا البولندي ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن قواعد سلامة الألعاب في الاتحاد الأوروبي تعد من بين الأكثر صرامة في العالم ، مشددا على أهمية اليقظة وتكييف القواعد مع المخاطر الناشئة وضمان تلبية معايير السلامة لجميع الألعاب ، سواء كانت مصنوعة في أوروبا أو في الخارج.

ويشير النص المعتمد إلى حظر "المواد الكيميائية الدائمة "، ولا يوفر إعفاءات إلا عندما يتعذر على الأطفال الوصول إلى هذه المواد تماما، ويستهدف المواد الكيميائية الاصطناعية التي تتحلل ببطء شديد.

وقد ارتبط التعرض المزمن ، حتى عند التركيزات المنخفضة ، لهذه المواد الكيميائية بتلف الكبد ، وارتفاع الكوليسترول ، وانخفاض الاستجابات المناعية ، وانخفاض الوزن عند الولادة ، وعدة أنواع من السرطان.

وينص الاتفاق أيضا على توسيع نطاق الحظر ليشمل مواد خطرة أخرى، مثل اضطرابات الغدد الصماء، التي تتداخل مع الجهاز الهرموني.

وقالت ماريون فالسمان ، عضو البرلمان الأوروبي الألمانية، التي صاغت النص في البرلمان الأوروبي، إن اللائحة الجديدة بشأن سلامة الألعاب ترسل إشارة قوية لحماية الأطفال، والمنافسة العادلة وأوروبا كموقع تجاري.

وأضافت أن واحدا من كل خمسة منتجات يسحبها الاتحاد الأوروبي من السوق لأنه اعتبر غير آمن كان من الألعاب .

و لن يدخل النص حيز التنفيذ إلا بعد اعتماده رسميا من قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي لاحقا.