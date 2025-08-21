منتجع بانيان تري دبي يحتفي بيوم المرأة الإماراتية بتجربة فريدة تجمع بين العافية وتناول شاي ما بعد الظهيرة

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، يدعو منتجع "بانيان تري دبي" ضيوفه للاحتفاء بالقوة والأنوثة عبر تجربة مفعمة بالهدوء والجمال.

من 23 حتى 31 أغسطس 2025، يقدّم المنتجع تجربة خاصة تجمع بين "تجربة الراين فورست" المميزة في "سبا بانيان تري"، وجلسة شاي راقية في مطعم توشا. تقدم هذه التجربة مقابل 450 درهماً للشخص، وتعد مناسبة لمجموعات تصل إلى ستة أشخاص، لتكون فرصة مثالية للاسترخاء والتأمل وتعزيز الروابط الاجتماعية وسط أجواء مفعمة بالسكينة.

تبدأ الرحلة في سبا بانيان تري الصحي، حيث ينعم الضيوف بتجربة الراين فورست لمدة 60 دقيقة، وهي طقس صحي فريد من نوعه في دبي. تُقام هذه التجربة المائية الحرارية داخل جناح خاص بالسبا، وتتضمن مياهاً متساقطة شبيهة بالأمطار وغرفة بخار وساونا ومسبح العلاج المائي وجاكوزي وكراسي حرارية، وكلها مصممة لتجربة مفعمة بالراحة والاسترخاء مع خصوصية تامة. يمكن للضيوف تطبيق منتجات بانيان تري المميزة في غرف تبديل الملابس الخاصة. سواء كانت التجربة فردية أو مع مجموعة مقربة، فإن تجربة الراين فورست كفيلة بإعادة التوازن والحيوية، وسط ملاذ للعافية والتأمل.

بعد تجربة السبا، يستقبل مطعم توشا ضيوف بانيان تري دبي في أجواء راقية مستوحاة من المقاهي اليابانية التقليدية. وتشمل قائمة شاي ما بعد الظهيرة تشكيلة من المأكولات المالحة مثل "تشوان موشي"، و"سلمون باليوزو"، و"ساندو اللحم البقري"، و"لانجوستين نيجيري"، إلى جانب حلويات مميزة كـ "الصويا المحمصة"، و"جيلي الفاصوليا الحمراء"، و"رول كيك الماتشا"، و"بودينغ شاي الهوجي"، و"مانجيو بان"، و"موتشي الشوكولاتة"، و"تشيز كيك شاي الأرز المحمص". وتُقدَّم هذه التجربة مع كأس من عصير التمر الفوار، حصريًا خلال أسبوع يوم المرأة الإماراتية، إلى جانب مجموعة مختارة من أجود أنواع الشاي والقهوة.

يوفّر توشا مع إطلالاته على المنتجع والمحيط، مساحة مثالية وهادئة للحوار والتواصل. وفي هذه المناسبة الخاصة، يوم المرأة الإماراتية، تصبح جلسة الشاي فرصة للاجتماع وتبادل القصص والاحتفاء بروح المرأة في أجواء أنيقة وبسيطة.

تحتفل هذه التجربة الفريدة والمحدودة بيوم المرأة الإماراتية، وتوفر لحظات استثنائية وسط ملاذ هادئ مفعم بالجمال.