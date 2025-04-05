"إيكروم" يطلق مشروع "READY" لحماية التراث في أوقات الأزمات

بدأ المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، قبول طلبات المشاركة في المسار الأول من مشروع "READY" الذي سيتضمن دورة تدريبية دولية تمتد خلال المدّة من مايو 2025 إلى فبراير 2026 بعنوان "حماية المجموعات التراثية والتقاليد الحية والممارسات في مواجهة الكوارث والظواهر الجوية القاسية وحالات الطوارئ المعقدة".

وذكر بيان صحفي صدر اليوم عن "إيكروم-الشارقة" أن هذه المبادرة، التي يمولها الاتحاد الأوروبي للمهنيين الذين يرغبون في التأثير بشكل كبير على مجتمعاتهم من خلال حماية التراث المعرض للخطر، تهدف إلى تعزيز القدرة على حماية جميع أشكال التراث من التهديدات الخطيرة بما في ذلك الكوارث الناجمة عن تغير المناخ والنزاعات المسلحة سواء في أوروبا أو خارجها، وإيجاد حلول عملية لحماية التراث من المخاطر المتزايدة والتخفيف من آثار الكوارث والتكيف مع المناخ المتغير وتعزيز السلام الدائم.

وتشتمل المرحلة الأولى من مبادرة "READY" دورة تدريبية شاملة لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لحماية التراث بشكل فعال، مع تنفيذ مشاريع عملية في مناطقهم على مدار 6 أشهر، إلى جانب جلسات توجيهية عبر الإنترنت لمدة أربعة أسابيع، بينما تتكون المرحلة الثانية من تدريب شخصي لمدة 15 يوما حول التراث الثقافي المنقول وغير المادي بدءا من 15 يوليو 2025 بمدينة ريغا في لاتفيا، وتشمل المرحلة الثالثة متابعة مشاريع ميدانية خلال المدّة من أغسطس 2025 إلى فبراير 2026 يقترح خلالها المشاركون مشاريع لتعزيز قدرات إدارة التراث في بلدانهم الأصلية، في حين تشمل المرحلة الرابعة اجتماعا دوليا عبر الإنترنت لنشر نتائج المشاريع.

ودعت مبادرة "READY" مجموعة واسعة من المتخصصين في حماية التراث إلى تقديم طلبات المشاركة في الدورة بما في ذلك خبراء التراث الثقافي العاملين في المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات الثقافية الأخرى وقادة المجتمع المكرسين للحفاظ على التقاليد الحية وأنظمة المعرفة داخل مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مهنيين من مجالات إدارة الكوارث والحماية المدنية والتكيف مع المناخ والاستجابة للطوارئ.

وينفذ "إيكروم" هذا المشروع من خلال برنامج الإسعافات الأولية والمرونة للتراث الثقافي في أوقات الأزمات "FAR"، بالشراكة مع المديرية العامة للتعليم والشباب والرياضة والثقافة التابعة للمفوضية الأوروبية "DG EAC"، وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء التقنيين في أوروبا.

يشار إلى أن "إيكروم" منظمة حكومية دولية لديها فرع في إمارة الشارقة تعمل في خدمة الدول الأعضاء على تعزيز عملية صون وإعادة تأهيل أنواع التراث الثقافي كافة في مناطق العالم، وذلك انطلاقاً من روح البيان العالمي لمنظمة اليونسكو في عام 2001 حول التنوع الثقافي، والذي ينص على "احترام تنوع الثقافات والتسامح والحوار والتعاون في جو من الثقة والتفاهم المتبادلين".