الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً لمعايرة معدات الرادار الأرضية

أطلقت الصين، اليوم “الخميس”، قمرا اصطناعيا جديدا من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

وذكرت قناة الصين المركزية، أن القمر الاصطناعي "تيانبينغ - 3 آيه 02" تم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-6"، ونجح في الوصول إلى المدار المحدد له مسبقاً.

وأوضحت أن القمر الاصطناعي سيستخدم بشكل رئيسي لمعايرة معدات الرادار الأرضية وقياس المقطع العرضي للرادار، كما سيدعم تجارب التصوير للمعدات البصرية الأرضية واختبارات مراقبة بيئة الفضاء ذات المدار المنخفض.

وأشارت قناة الصين المركزية إلى أن القمر الجديد سيقدم خدمات لقياس بيئة الفضاء الجوي وتصحيح نموذج التنبؤ المداري، مضيفة أن هذا الإطلاق يمثل المهمة رقم 568 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".