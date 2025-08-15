نادين أيوب المقيمة بدبي.. أول ممثلة لفلسطين في «ملكة جمال الكون»

أعلنت نادين أيوب، الفلسطينية المقيمة في دبي، أنه تم اختيارها لتمثيل بلادها في مسابقة «ملكة جمال الكون» لعام 2025، لتصبح أول متسابقة فلسطينية في تاريخ المسابقة العالمية.

وستحمل أيوب علم فلسطين في نهائيات المسابقة المقررة في تايلاند يوم 21 نوفمبر المقبل. وتأتي مشاركتها بعد أن حققت إنجازا سابقاً عام 2022 بوصولها إلى المراتب الخمس الأولى في مسابقة «ملكة جمال الأرض».

وكتبت نادين تعليقاً مرفقاً بمقطع فيديو لها على «إنستغرام»، وهي ترتدي فستاناً بالتطريز الفلسطيني التقليدي: ارتداء هذا الوشاح ليس مجرد شرف… بل عهد. عهد بأن أحمل حكايات شعب لا يُكسر، أحلام بناتنا، كرامة أمهاتنا، وصوت وطنٍ لا يزال حيًا في كل قلب فلسطيني. لكل فلسطيني وفلسطينية ينهضون من تحت الركام، ويخلقون من الألم أملاً—هذه الرحلة هي لنا جميعًا، نسير فيها معا كقلبٍ واحد. أنا أمشي باسمكم، أتكلم من وجعكم، وأحمل فلسطين معي في كل نظرة، وكل كلمة، وكل خطوة".

نادين ليست غريبة عن تمثيل بلدها على الساحة الدولية. ففي عام 2022، دخلت التاريخ كأول فلسطينية تشارك في مسابقة «ملكة جمال الأرض»، حيث حلّت ضمن المراتب الخمس الأولى. ومنذ ذلك الحين، وازنت بين دراستها لعلم النفس وعملها في مجال المناصرة، إذ رفعت الوعي بانهيار خدمات الصحة النفسية في غزة ومعاناة الأطفال الذين ينشأون وسط النزاع.

تقول نادين: «في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى وطننا، أحمل هذا الدور بمسؤولية عميقة. الأمر أكبر من لقب، إنه منصة للتحدث باسم الشعب الفلسطيني، وخاصة نسائنا وأطفالنا». ومن خلال مبادرتها «سيدات فلسطين»، تهدف إلى إبراز قصص الصمود والإبداع والأمل التي نادرًا ما تتصدر العناوين. وأضافت: «نحن أكثر من مجرد معاناة، نحن نساء لديهن أحلام ومواهب وصوت قوي نقدّمه للعالم. هذه الرحلة لكل فتاة تجرؤ على الحلم بما يتجاوز العناوين».

مسار تاريخي

تحمل نادين الآن علم فلسطين إلى تايلاند في 21 نوفمبر المقبل للمشاركة في «ملكة جمال الكون 2025»، محوّلة دورها إلى منصة عالمية لإبراز الهوية الفلسطينية وتمكينها. وقالت: «أفتخر بالسير في هذا الطريق، ليس فقط كملكة جمال فلسطين، بل كصوت لمن يستحق أن يُرى ويُسمع»، مؤكدة شعورها العميق بالمسؤولية.