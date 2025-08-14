لفتة إنسانية استثنائية.. زوجة تنقذ حياة «ضرتها» والزوج يضحي بكليته





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق قصة إنسانية مؤثرة من مدينة الطائف في السعودية، حيث أقدمت زوجة على إنقاذ حياة "ضرتها" بالتبرع لها بجزء من كبدها.

المقطع، الذي بثته قناة الإخبارية السعودية، تضمن مقابلة مع الزوج وزوجتيه، حيث روت الزوجة الأولى تفاصيل ما جرى، موضحة أنها بادرت بالتبرع بعد أن أظهرت الفحوص الطبية تطابق أنسجتها مع الزوجة الثانية، التي كانت تعاني منذ 7 سنوات من تليف الكبد وتشمع الكلى.

وأشار الزوج خلال المقابلة إلى أن زوجته الثانية، تغريد، كانت بحاجة ماسة لزراعة الكبد، فبادرت الزوجة الأولى، نورة "أم تركي"، بالتبرع بجزء من كبدها، ونجحت العملية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تابع الزوج قائلاً إنه بدوره تبرع بكليته لزوجته الثانية بعد أن كانت تجري غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعياً، لتنتهي معاناتها بعد نجاح العمليتين.

القصة لاقت إشادة واسعة من المتابعين، الذين اعتبروها مثالاً نادراً على التضحية والإنسانية والتآخي بين الزوجات.