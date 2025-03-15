علماء صينيون يستكشون الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي

نجح علماء صينيون في إجراء تجربة لاستكشاف الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية باستخدام مقياس إشعاع بالموجات الدقيقة فائق الطيف وواسع النطاق،

وذلك بحسب ما أفاد فريق البعثة الصينية الـ41 إلى القارة.وأجرى الفريق تجارب جوية أرضية مشتركة باستخدام طائرات هليكوبتر وكاسحات جليد للكشف بنجاح عن توزيع درجات الحرارة تحت الجليد في القارة القطبية الجنوبية من خلال الاستشعار عن بعد.

وأوضح تشو دي، الباحث في المركز الوطني لعلوم الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن ذوبان الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية غالبا ما يبدأ من القاع، ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية للكشف عن درجات الحرارة تحت الجليد مكلفة وصعبة.

وأشار تشو إلى أن هذا الجهاز المبتكر يكشف طاقة إشعاع الموجات الدقيقة الضعيفة المنبعثة من داخل الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، ما يُمكّنه من رسم خريطة لتوزيع درجات الحرارة من سطح الجليد إلى قاعه على أعماق تصل إلى 4000 متر.

وأضاف أن هذه التكنولوجيا يمكنها توفير دعم حاسم للبيانات للبحوث المتعلقة بذوبان الصفائح الجليدية القطبية، وتطور البحيرات تحت الجليدية وأنظمة المياه، فضلا عن التغيرات في مستويات سطح البحر.