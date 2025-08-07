16 ساعة بين الحياة والموت.. طفل سوري يخرج حياً من بئر عمقها 60 متراً

نجحت فرق إنقاذ تركية صباح اليوم في إخراج طفل من داخل بئر عميقة سقط فيها في قرية كورمازة بريف الرقة الشمالي، وذلك بعد جهود استمرت مدة 16 ساعة.

ونقل الطفل علي عبدي البالغ من العمر 4 سنوات إلى المستشفى على الفور، للاطمئنان على صحته وتلقي العلاج اللازم، حيث كان في حالة إرهاق وتعب شديدين.

وبعد سقوط الطفل الأربعاء في البئر، بدأ الأهالي محاولة إنقاذه وانتشرت مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في ذلك، واستجابت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لهذه المناشدات وطلبت المساعدة من تركيا لعدم توفر فرق تابعة لها في المنطقة.

وأرسلت تركيا فريق إنقاذ أجرى فور وصوله إلى المنطقة عمليات حفر للوصول إلى الطفل، وتمكن من إدخال كاميرا وجهاز تواصل إلى داخل البئر، وزود الطفل بالمياه والطعام، وبعد جهود حثيثة تمكن من إخراجه صباح اليوم.

وكان وزير الطوارئ رائد الصالح قال في تدوينة عبر منصة إكس: بعد ورود مناشدات من الأهالي في قرية كورمازة لإنقاذ طفل سقط في بئر يبلغ عمقها نحو 60 متراً، ونظراً لبعد المسافة وعدم وجود فرق استجابة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في تلك المنطقة، تم التواصل العاجل والتنسيق مع ولاية أورفا التركية”.

وأضاف: استجابت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) بشكل مباشر، وانتقلت فرقها إلى الموقع وبدأت فوراً بعمليات الحفر الجانبي لإنقاذ الطفل”.