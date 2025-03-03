كأنه مشهد من أفلام جيمس بوند..قبو يوم القيامة ملاذ الحياة عند الهجمات النووية

تبدو فكرة وجود قبو يوم القيامة مخفياً على جزيرة نائية في القطب الشمالي وكأنها شيء من أحدث أفلام جيمس بوند .

لكن قبو سفالبارد العالمي للبذور هو أمر حقيقي للغاية - ويمكنه في يوم من الأيام أن ينقذ الأرض من كارثة. سواء كانت طبيعية أو نووية .

سفح جبل في سفالبارد

يقع القبو على سفح جبل في سفالبارد، وهي جزيرة في أرخبيل سفالبارد النرويجي النائي في بحر القطب الشمالي، ويضم "نسخًا احتياطية" لأكثر من 1.3 مليون نوع من البذور.

يتم تخزين البذور داخل القبو عند درجات حرارة تبلغ حوالي -18 درجة مئوية (-0.4 درجة فهرنهايت).

وتضمن التربة الصقيعية والصخور السميكة المحيطة بالمخبأ بقاء العينات متجمدة، حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وفي حالة وقوع كارثة - سواء كانت حربا أو حادثًا أو كارثة طبيعية - يمكن أن يوفر القبو للناجين إمكانية الوصول إلى كل صنف مهم من المحاصيل في العالم.

14 ألف عينة جديدة

هذا الأسبوع، استقبل القبو أكثر من 14 ألف عينة جديدة، تتراوح ما بين بذور أنواع الأشجار الاسكندنافية من السويد إلى الأرز من تايلاند .

وقال ستيفان شمتز المدير التنفيذي لمؤسسة Crop Trust: "إن البذور المودعة هذا الأسبوع لا تمثل التنوع البيولوجي فحسب، بل أيضًا المعرفة والثقافة والمرونة للمجتمعات التي ترعاها".

يتم تخزين البذور داخل القبو في درجات حرارة تبلغ حوالي -18 درجة مئوية (-0.4 درجة فهرنهايت). وتضمن التربة الصقيعية والصخور السميكة المحيطة بالمخبأ بقاء العينات متجمدة، حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

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تحتفظ بنوك الجينات في جميع أنحاء العالم بمجموعات من المحاصيل لحفظها بشكل آمن.

ومع ذلك، فإن العديد منها لا توجد في مواقع مثالية، مما يعرضها - ومقتنياتها - للخطر.

وتشرح منظمة Crop Trust على موقعها الإلكتروني: "الكثير من هؤلاء معرضون للخطر، ليس فقط للكوارث الطبيعية والحروب، ولكن أيضًا للكوارث التي يمكن تجنبها، مثل نقص التمويل أو سوء الإدارة".

"يمكن لشيء عادي مثل الثلاجة التي لا تعمل بشكل جيد أن تدمر مجموعة بأكملها."

ولمكافحة هذه المشكلة، افتتح قبو سفالبارد العالمي للبذور أبوابه في عام 2008، باعتباره "وثيقة التأمين النهائية لإمدادات الغذاء في العالم".

وفقًا لـ Crop Trust، يقع مخزن البذور في الموقع المثالي لخمسة أسباب.

منطقة نائية

وأوضحت الشركة أن "سفالبارد هي أقصى نقطة شمالاً يمكن لأي شخص أن يطير إليها في رحلة منتظمة، وتوفر موقعاً بعيداً ولكن يمكن الوصول إليه مع ذلك".

وبعد ذلك، في حين أن المدخل قد يكون مرئيًا، إلا أن قبو البذور نفسه يقع على عمق أكثر من 100 متر داخل الجبل.

تتميز المنطقة بالاستقرار الجيولوجي ومستويات الرطوبة منخفضة، كما يقع قبو البذور أيضًا فوق مستوى سطح البحر.

وأوضحت مؤسسة Crop Trust أن "المنطقة محمية من فيضانات المحيطات في ظل أسوأ سيناريو محتمل لارتفاع مستوى سطح البحر".

وأخيرا، توفر التربة الصقيعية والصخور السميكة التجميد الطبيعي، مما يوفر طريقة فعالة من حيث التكلفة وآمنة للحفاظ على البذور.

لدى قبو القطب الشمالي القدرة على تخزين ما يصل إلى 500 بذرة من 4.5 مليون نوع من المحاصيل - بإجمالي 2.5 مليار بذرة.

1.3 مليون نوع من البذور

اعتبارًا من مايو 2024، يحتوي القبو على أكثر من 1.3 مليون نوع من البذور التي يعود أصلها إلى كل بلد تقريبًا في العالم.

والآن، تمت إضافة 14 ألف عينة جديدة من 21 بنكًا للجينات إلى هذه المجموعة المتنامية.

لقد جاءت الأصناف الأساسية من الذرة الرفيعة والدخن من بنك الجينات المحصولي في السودان، في حين تم توفير ما يسمى بـ "الفاصوليا المخملية" من ملاوي.

النباتية الزراعية في السودان: "في السودان، حيث أدى الصراع إلى نزوح أكثر من ثمانية ملايين شخص وتعطيل الزراعة، تمثل هذه البذور الأمل".

"من خلال حماية هذا التنوع في سفالبارد، فإننا نحافظ على الخيارات لمستقبل مرن وآمن غذائيًا، بغض النظر عن التحديات التي نواجهها."

وجاءت وديعة مهمة أخرى من بنك الجينات في الفلبين، حيث أدت الأحداث المتطرفة بالفعل إلى تدمير بعض مخزونات البذور في البلاد.

الخسارة السريعة للتنوع الجيني

وقالت هيديليا دي تشافيز من جامعة الفلبين: "إن الخسارة السريعة للتنوع الجيني في الميدان وفقدان التنوع في أنظمتنا الغذائية يجعل الحفاظ عليه وإمكانية الوصول إليه أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضافت "أن تنوع المحاصيل "هو العمود الفقري للزراعة في جميع أنحاء العالم"

ما هو قبو سفالبارد العالمي للبذور؟

يقع قبو سفالبارد العالمي للبذور مدفونًا على جزيرة قبالة الساحل الشمالي للنرويج.

ويخزن هذا المستودع بالفعل ما يقرب من مليون عينة من البذور، والتي تمثل 13 ألف عام من التاريخ الزراعي.

يوفر الخزنة وسيلة احتياطية أخيرة لشبكة من بنوك البذور حول العالم، والتي تخزن البذور ولكنها قد تتعرض للتهديد بسبب الحرب والحوادث والكوارث الطبيعية.

وتتعرض النباتات أيضًا لخطر فقدان التنوع البيولوجي نتيجة للأنواع الغازية والآفات وتغير المناخ.

تضمن التربة الصقيعية والصخور السميكة بقاء عينات البذور متجمدة حتى بدون طاقة.

ويهدف الخزن إلى تأمين ملايين البذور التي تمثل كل أنواع المحاصيل المهمة المتوفرة في العالم اليوم.