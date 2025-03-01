أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان

ورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ دعاء الصائم مستجاب، وبناءً على ذلك يجب على المسلم أن يغتنم ذلك بالإقبال على الله تعالى، والطلب والسؤال منه، بذلٍّ وانكسارٍ وخضوعٍ، على أن يكون الدعاء بما فيه الخير والصلاح، مع الحذر من أن يستغلّ الصائم أوقاته بلغو الحديث، وبما لا فائدة منه من الأقوال، وتجنُّب ذلك؛ فالواجب استغلال الأوقات بتلاوة القرآن الكريم، والإكثار من ذكر الله تعالى، واستغفاره من الذنوب والمعاصي، والتوجّه إليه بالدعاء في كلّ الأوقات والأحوال والظروف، إذ إنّ إجابة دعاء الصائم ليست مقيّدة بوقت الإفطار فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ للصَّائمِ عندَ فِطرِهِ لدعوةً ما تردُّ).

قبل الإفطار في رمضان، يُستحب الدعاء، فهو من الأوقات التي يُرجى فيها استجابة الدعاء. ومن الأدعية المستحبة التي يمكن للمسلم أن يقولها الدعاء المأثور عن النبي ﷺ:

كان رسول الله ﷺ يقول عند الإفطار:

"ذهب الظمأ، وابتلّت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله." (رواه أبو داود)

أدعية أخرى مستحبة:

اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت.

اللهم تقبّل صيامي وقيامي، وتجاوز عني، واغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اجعل صيامي مقبولًا، وذنبي مغفورًا، ودعائي مستجابًا.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، وتعافيني، وتقبل مني.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ.

اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ.

اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

"اللهمَّ لكَ صُمتُ، وعلى رِزقِكَ أفطرتُ، فتقبَّل مني إنك أنت السميع العليم".

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

"اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت".

"اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في رزقي، وبارك لي فيما أعطيتني".

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي".

"اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال".

"اللهم ارزقني رزقاً حلالاً طيباً، وبارك لي فيه، واجعلني من الشاكرين".

"اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني".

"اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، وصالح أعمالنا، واجعلنا من عتقائك من النار".

"اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

"اللهم يسر أمري، واشرح صدري، واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً".

"اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي".

يُستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، خاصة في أوقات الإفطار في رمضان، حيث إن الصائم له دعوة لا تُرد، فاحرص على الدعاء بقلب حاضر وثقة في الله تعالى.