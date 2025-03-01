غداً الأحد غرة شهر رمضان المبارك في هذه الدول

أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم أمس الجمعة، ما يعني أن اليوم السبت أول أيام الشهر الكريم، فيما أكدت دول أخرى أن اليوم السبت هو اليوم المكمل لشهر شعبان، وأن يوم غد الأحد الموافق 2 مارس غرة شهر رمضان.

ومن بين الدول التي أعلنت أن الأحد هو أول أيام رمضان: سلطنة بروناي، والمملكة المغربية، وماليزيا، وباكستان، والهند، وإيران. كما أعلنت المرجعية العليا للشيعة في العراق، بالإضافة إلى الفلبين وسنغافورة وتايلاند وكمبوديا، أن يوم الأحد سيكون بداية شهر رمضان.

من جهة أخرى، أعلنت دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، وسوريا، والعراق، والأردن، واليمن، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والسودان، وليبيا، وتونس، والجزائر، أن اليوم السبت 1 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبهذا، اختلفت بداية شهر رمضان بين الدول بناءً على ثبوت رؤية الهلال من عدمه.