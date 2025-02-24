عواقب كارثية .. افصل سخان المياه عن الكهرباء عند عدم استخدامه

نستخدم يوميًا العديد من الأجهزة التي نتركها متصلة بالكهرباء دون تفكير، لكن هل ندرك المخاطر التي قد تترتب على ذلك؟ خاصة في المطبخ، حيث يمكن لخطأ بسيط أن يتسبب في كارثة مثل نشوب حريق، من بين هذه الأجهزة التي قد تبدو غير ضارة: آلات صنع القهوة، محمصات الخبز، الميكروويف، غير أن سخانات المياه قد تشكل خطرًا كبيرًا إذا لم نتعامل معها بحذر.

لماذا يعتبر سخان المياه خطرًا؟

سخان المياه، سواء كان يعمل بالكهرباء أو الغاز، يحتاج إلى الحفاظ على درجة حرارة ثابتة لتوفير الماء الساخن عند الحاجة، ومع ذلك، فإن الحرارة المتبقية التي يحتفظ بها قد تكون مصدرًا للخطر.

على سبيل المثال، في النماذج الكهربائية، يمكن أن يتسبب ارتفاع درجة الحرارة أو تلف الكابلات في حدوث دوائر قصيرة، ما قد يؤدي إلى نشوب حريق. أما في السخانات التي تعمل بالغاز، فإن التسرب الناتج عن التركيبات السيئة أو التهوية غير الكافية قد يتسبب في تراكم الغازات القابلة للاشتعال. بالإضافة إلى ذلك، إذا تعطل منظم الحرارة وغلى الماء بشكل غير قابل للسيطرة، فقد يؤدي الضغط الداخلي إلى انفجار الجهاز.

كيف يمكن تقليل المخاطر؟

بالطبع، هناك خطوات يمكن اتخاذها لتجنب هذه المخاطر:

فصل الجهاز عن الكهرباء عند عدم استخدامه: إيقاف تشغيل سخان المياه عندما لا يكون قيد الاستخدام يقلل من خطر ارتفاع درجة الحرارة ويوفر الطاقة.

فحص الجهاز دوريًا: التأكد من سلامة الكابلات (في السخانات الكهربائية) وعدم وجود تسريبات (في السخانات التي تعمل بالغاز) يساعد في توقع الأعطال الفنية.

تجنب وضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز: يجب وضع السخان في مكان جيد التهوية وبعيدًا عن الستائر أو مواد التنظيف القابلة للاشتعال.

استخدام جهاز كشف أول أكسيد الكربون: بالنسبة للسخانات التي تعمل بالغاز، يمكن أن ينبهك هذا الجهاز إلى وجود تسربات غازية خطيرة.

على الرغم من أن سخان المياه جهاز أساسي في المنزل، إلا أنه قد يكون مصدرًا للخطر إذا لم يتم التعامل معه بحذر. الوقاية هي المفتاح لتجنب الحوادث، حيث يمكن لخطوات بسيطة أن تمنع نشوب حرائق وتنقذ الأرواح. إذا لاحظت أي خلل في سخان المياه الخاص بك، فلا تتردد في إيقاف تشغيله واستدعاء فني الصيانة. تذكر أن السلامة أولوية، وأن الحذر مطلوب حتى في أبسط الأمور.