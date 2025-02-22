قد يصاب بإعاقة دائمة .. هل تخلى إيلون ماسك عن طفله؟

وجهت المغنية الكندية غرايمز، الزوجة السابقة لأغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، نداءً عاجلًا عبر منصة "X" (تويتر سابقًا) للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، متهمة إياه بتجاهل محاولاتها المتكررة للتواصل معه بشأن أزمة طبية يعاني منها أحد أطفالهما الثلاثة.

في منشورات تم حذفها لاحقًا، كتبت غرايمز، التي تحمل الاسم الحقيقي كلير بوشيه: "أعتذر عن نشر هذا علنًا، لكن تجاهل هذا الوضع لم يعد مقبولًا. الأمر يتطلب اهتمامًا فوريًا. إذا كنت لا ترغب في التحدث معي، فهل يمكنك تعيين شخص آخر للتواصل حتى نتمكن من حل هذه المشكلة؟ هذا أمر عاجل، إيلون".

وأضافت أن ماسك يتجاهل رسائلها النصية ومكالماتها ورسائل البريد الإلكتروني، ويتغيب عن جميع الاجتماعات المقررة.

وأكدت أن التأخير في الاستجابة قد يؤدي إلى إعاقة دائمة لطفلهما، قائلة: "طفلنا سيعاني من إعاقة مدى الحياة إذا لم يتم التحرك سريعًا".

وفي وقت لاحق، أوضحت غرايمز سبب حذفها للمنشورات، مشيرة إلى أن عدم استجابة ماسك وتحويل الأمر إلى "سيرك إعلامي" على حساب الأطفال دفعها لذلك.

بدأت علاقة غرايمز وماسك في عام 2018، وانفصلا في عام 2022. وأنجبا ثلاثة أطفال: X Æ A-Xii (4 أعوام)، وExa Dark Sideræl (3 أعوام)، وTechno Mechanicus (عامين). ولم تكشف غرايمز عن أي من أطفالهما يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

يأتي هذا التصريح بعد أيام من ادعاء المؤثرة آشلي سانت كلير أن ماسك هو والد طفلها حديث الولادة، والذي يعد الطفل الثالث عشر له وفقًا لزعمها.

وكانت غرايمز قد انتقدت ماسك سابقًا لأخذه طفلهما X Æ A-Xii إلى حدث في البيت الأبيض دون إعلامها. وحتى الآن، لم يعلق ماسك علنًا على هذه الاتهامات.

وخلال الزيارة التي قام بها ماسك إلى المكتب البيضاوي برفقة ابنه X Æ A-Xii، الذي يُنادى اختصارًا بـ "X"؟ لفت الطفل البالغ من العمر 4 سنوات الأنظار بتصرفاته الطفولية، من إصدار أصوات غريبة إلى خدش أنفه، وهو يقف بالقرب من مكتب "Resolute Desk" الشهير. الآن، قام ترامب باستبدال ذلك المكتب الأيقوني الذي يبلغ عمره 145 عامًا بمكتب آخر يعرف باسم "C&O"، ووصف هذا التغيير بأنه "مؤقت".

ترامب، الذي أشار في السابق إلى معاناته من رهاب الجراثيم، نشر صورة للمكتب البيضاوي مع المكتب الجديد على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "Truth Social". ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التغيير مرتبطًا بحادثة خدش الأنف التي وقعت خلال زيارة ماسك وابنه.

وجاء في التعليق المرافق للصورة: "بعد الانتخابات، يحق للرئيس اختيار واحد من بين سبعة مكاتب. وقد تم اختيار مكتب 'C&O'، الذي استخدمه الرئيس جورج بوش الأب وآخرون، ليتم تركيبه بشكل مؤقت في البيت الأبيض بينما يتم إجراء تجديدات طفيفة على مكتب 'Resolute' - وهي مهمة في غاية الأهمية. هذا البديل جميل ولكنه مؤقت!"