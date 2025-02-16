الصين تواجه تراجع عدد المواليد بحوافز مالية تشجععلى الزواج

وقف شاب صيني مع زوجته في مقر بلدية مدينة لوليانغالذي حضرا إليه لتسجيل زواجهما، حاملَين بفخر حزمة من الأوراق النقدية التي تلقياهامن السلطات لتشجيعهما على عقد قرانهما... فمدينة لوليانغ في مقاطعة شانشي بشمال الصينواحدة من مناطق عدة في البلاد بادرت، بسبب الأزمة الديموغرافية، إلى توفير حوافز للزواجأو إنجاب الأطفال.

وتندرج المنحة المالية البالغة 1500 يوان (220 دولارا)التي تلقاها الزوجان ضمن جهود الحكومة لتعزيز معدل المواليد، إذ شهد عام 2024 انخفاضعدد سكان الصين للسنة الثالثة تواليا.

ومع أن هذا المبلغ يُعَدّ متواضعا في الصين، يمثّلفي لوليانغ نحو نصف متوسط الراتب.

وقال العريس تشانغ غانغ لوكالة فرانس برس "أعتقدأن هذه السياسة تتسم بالفاعلية" في تحفيز الزواج.

وأضاف "عندما أخبرتُ أصدقائي عن هذا الإجراء،رأوا جميعا أنه ممتاز!".

وأظهرت إحصاءات رسمية الاثنين أن الصين شهدت انخفاضافي عدد الزيجات بنسبة تزيد عن 20 في المئة عام 2024.

وأصبح الشباب الصينيون يترددون أكثر فأكثر في الزواج،بسبب التكلفة الاقتصادية، وخصوصا تلك المترتبة على تربية الأطفال، ولكن أيضا بسبب سوقالعمل الذي أصبح أكثر صعوبة ويؤخر استقرار الأزواج.

وعندما تم الإعلان عن مكافأة لوليانغ العام الفائت،رأى كثر من مستخدمي الإنترنت أن المساعدة متواضعة جدا مقارنة بتكلفة المعيشة.

- عداد الأوراق النقدية –

وتُعتبر هذه الجائزة المخصصة للنساء تحت سن 35 عاما،جزءا من سلسلة من التدابير التي اتخذتها سلطات المدينة، إذ تقدم كذلك مساعات اجتماعيةفي ما يتعلق بتسجيل الأطفال والشؤون الصحية.

ويُقبل كثر من الشباب على مكتب تسجيل الزواج في لوليانغللاستفادة من المساعدة التي بدأ العمل بها في الأول من يناير المنصرم.

وتجري عمليات الدفع على صوت أجهزة عدّ الأوراق النقديةمن فئة 100 يوان التي تُدفع للمتحابين المقبلين على الزواج.

وفي ظل هذا التدفق، يعاني المكتب أحيانا من نقص الأموال،على ما قال لوكالة فرانس برس وانغ يانلونغ (36 عاما) الذي حضر لتقاضي المبلغ بعدماتزوج في مطلع يناير.

ولكن هل سيكون هذا الإجراء المالي قادرا فعلا على عكساتجاه التراجع في معدلات الزواج؟

ليس ذلك مؤكدا في رأي الخاطبة المحترفة فينغ يوبينغالتي تتولى تدبير لقاءات بين الرجال والنساء المتوافقين.

فمعظم زبائنها من النساء، وأقرّت في مكتبها في لوليانغبأنها تجد صعوبة في العثور على زوج لهنّ.

ولاحظت فينغ (48 عاما) أن "الرجل الذي يحمل شهادةماجستير ويعمل في مؤسسة مملوكة للدولة، وهو منصب يُحسد عليه المرء في الصين، لن يكونمهتما بامرأة موظفة في الإدارات الحكومية، حتى لو كانت حاصلة على درجة الماجستير".

ورأت أن "نظرة بعض الرجال إلى الزواج لا تزالتشكّل مشكلة".

وغالبا ما تحصل النساء على تعليم أحسن ويحظين بوظائفأفضل، لكنهنّ يُرفضن بسبب سنهن.

-"قلة من الرجال المناسبين" –

وتحجم بعض الشابات أحيانا عن الزواج.

وأوضحت فينغ أن "النساء بتن يتمتعن بدخل ثابت"ويمكنهن إعالة أنفسهن. لذلك "يبدين في بعض الأحيان أقل اهتماما بالزواج"،فضلا عن أن "عدد الرجال المناسبين قليل".

وبما أن الزواج يُعد خطوة ضرورية لإنجاب الأطفال فيالصين، فإن الانخفاض في عدد الزيجات يؤدي تلقائيا إلى انخفاض في عدد المواليد.

وأشارت فينغ إلى أن رياض أطفال في لوليانغ اضطرت إلىالإقفال بسبب نقص الأطفال.

وفي مختلف أنحاء الصين، تشكل شيخوخة السكان مصدر قلقكبير للحكومة يدفعها إلى تقديم الحوافز.

فعلى سبيل المثال، تقدم مقاطعة شانغيو بوسط الصين مساعداتمالية لأية أسرة لديها طفل ثان أو ثالث.

وفي تيانمن، بمقاطعة هوبي المجاورة، يمكن للآباء الذينلديهم ثلاثة أبناء الحصول على مساعدات تصل إلى 165 ألف يوان (نحو 22 ألف دولار). وذكرتوسائل إعلام صينية محلية أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة عدد المواليد في المدينة عام2024.

وفي لوليانغ، أكد البعض أن المكافأة عنصر ثانوي فيقرار الزواج.

وقال تشانغ غانغ "إن تكاليف الزواج تبقى مرتفعةجدا بالنسبة إلى شابين، لذا فإن ذلك قد يكون عاملا مهما".

لكنه أضاف "ما دام الشخصان متحابين، فمن المؤكدأنهما" سيتزوجان.