"الماتشا" يختفي من الأسواق.. والسبب اليابان!

أصاب عشاق شاي الماتشا، في مختلف انحاء العالم الهلع من خطر فقدان هذا المشروب الذي بات يتفوق بشكل متزايد على الإسبريسو باعتباره مشروب الكافيين المفضل لديهم، والسبب نقص الامداد في اليابان التي تعتبر المصدر الأكبر لشاي الماتشا بحسب شبكة سي بي سي نيوز

نقص مفاجئ

يتم تصنيع الماتشا من أوراق التينشا المطحونة، وهي نوع من أوراق الشاي الأخضر التي تزرع في الظل - مما يمنحها نكهة أكثر كثافة ولونًا أعمق - قبل تبخيرها وتجفيفها وإزالة سيقانها وتمريرها عبر آلة طحن لإنتاج مسحوق. ويُحصد أجود أنواع الماتشا، المستخدم في مراسم الشاي اليابانية، في الربيع. يمر عبر طاحونة حجرية، مما يجعل عملية إنتاجه مستهلكة للوقت والموارد، ولا تُنتج إلا كمية ضئيلة من المنتج النهائي.

هلع عالمي

يقول سيمينتشينكو إن استخدام الماتشا الاحتفالي كمكون في الخبز أو في مشروبات اللاتيه يشبه "شراء مشروب باهظ الثمن ووضعه في الكوكاكولا".

ولكن مع ارتفاع الطلب على الماتشا بشكل حاد في الخريف الماضي، سارع الناس إلى شراء النسخة عالية الجودة منه.

تقول آنا بويان، إحدى مؤسسي الرابطة العالمية للشاي الياباني: "حتى مدارس تعليم طقوس الشاي في اليابان لم تعد تجد الماتشا التي اعتادت على شرائها".

ونشرت بعض العلامات التجارية الأكثر شعبية للماتشا في اليابان - بما في ذلك شاي إيبودو، وياماسان، وماروكيو كوياماين - ملاحظات اعتذار لعملائها وأعلنت أنها ستضطر إلى وضع حدود على كمية ونوع منتجات الماتشا التي ستبيعها للمشترين.

وفي ذلك الوقت، لم يكن منتجو الماتشا يواجهون "نقصا حقيقيا، لكنهم لم يتوقعوا هذا القدر الكبير من الطلب"، كما أوضح بويان.

مشروبات بوستر جوس

تُقدّم معظم فروع ستاربكس مشروبات الماتشا منذ سنوات، لكن عملاق القهوة أضاف باقةً كاملةً من مشروبات الماتشا الخاصة صيف العام الماضي. يُضاف الماتشا إلى قائمة مشروبات بوستر جوس وتيم هورتنز وماكدونالدز أيضًا، إلا أن الشركات لم تُجب عند سؤالها عن موعد إضافته.

لم يسلم كبار تجار التجزئة من النقص أيضًا. فقد واجه متجر "سكند كب"، الذي أضاف لاتيه ماتشا آخر إلى قائمته في أبريل، مؤخرًا تأخيرًا في استلام إمدادات الماتشا، وفقًا لما ذكره متحدث باسمه لشبكة "سي بي سي نيوز".

مشروب بروح الشباب

وبات الماتشا مشروب الشباب المنعش مما جعل الاقبال العالمي عليه يتزايد وهو الأمر الذي جعل الطلب يفوق سلاسل الامداد اليابانية حيث يتم الحصول عليه عادة من اليابان ويتميز بلونه الأخضر الزاهي وطعمه الترابي، ويرجع ذلك في الغالب إلى جيوش المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو التي تشجع على تناول الماتشا والتي تحظى بملايين المشاهدات، كما يقول الخبراء الذين تحدثوا إلى CBC News.

ولكن هذا الحماس هز سلسلة توريد الماتشا الحساسة، مما أدى في نهاية المطاف إلى نقص عالمي يفرض ضغوطاً على صناعة الشاي في اليابان لزيادة إنتاج هذه السلعة النادرة.

مواكبة الطلب العالمي

وسعى مقهى سيمينيتشنكو إلى البحث عن موردين جدد لمواكبة الطلب، مشيراً إلى أن أحدهم وضع حدا أقصى لكمية الماتشا التي يمكن للمقهى شراؤها كل شهر.

وأضافت في إشارة إلى تكاليف المقهى: "بحلول نهاية هذا العام، سوف نشعر بزيادات كبيرة في أسعار الماتشا، بالتأكيد".

ويقول متابعو صناعة الشاي اليابانية إنه مجرد مسألة وقت قبل أن يتعرض العملاء الذين يحبون هذا المشروب الرغوي الأخضر لارتفاع كبير في الأسعار.

ويعتبر هذا النقص أيضًا نتيجة للتغيرات التي طرأت على صناعة الشاي المحلية في اليابان خلال العقدين الماضيين.

في المقابل، تشهد صادرات الشاي الياباني إلى دول أخرى ارتفاعاً ملحوظًا. ففي أبريل 2025، ارتفع إجمالي صادرات الشاي الياباني بنسبة 85.7% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، وفقًا لبيانات إحدى المجموعات الصناعية.

قال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية لشبكة "سي بي سي نيوز" إن استهلاك كندا من الشاي الأخضر من اليابان زاد بنسبة 118 في المائة منذ عام 2015.

تحولات معقدة

ومما يزيد المشكلة تعقيدًا أن الماتشا لا يُشكل سوى ستة بالمائة من إجمالي إنتاج الشاي في اليابان، وفقًا لبويان. وأضافت: "يتجه المزيد من المزارعين إلى التركيز على إنتاج الماتشا، لكن هذا التحول، للأسف، ليس بالأمر السهل".

ويقول جيسون إنج، رئيس تطوير الأعمال والشراكات في شركة كاميتاني تي، وهي شركة لإنتاج الشاي مقرها في مدينة نارا باليابان، إن هذا التحول ليس سهلاً، حتى بالنسبة للقوى العاملة ذات الخبرة في الصناعة.

وأضاف أن "العديد من هؤلاء المزارعين لا يملكون الموارد اللازمة للقيام بذلك - سواء بتحديث جميع الآلات أو تغييرها بالكامل. لذا، فإن الاستثمار مكلف للغاية".

ستضطر شركة كاميتاني للشاي، التي تُصدّر ما بين 25% و30% من إنتاجها إلى شركات المشروبات العالمية والموردين وتجار الجملة، إلى رفع أسعارها فور حلول موسم الحصاد القادم. وستمتد هذه الصدمات السعرية في نهاية المطاف إلى مُحبي الماتشا في المقاهي.

قال "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية على المستهلكين في النهاية استيعاب هذا الارتفاع الهائل في الطلب".