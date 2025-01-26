8 جوائز عالمية تعزز مكانة "دبي للثقافة" في الابتكار والتميز

عزّزت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) سجل إنجازاتها المتميزة بفوزها بـ 8 جوائز في "جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025"، التي تعد من أبرز الجوائز عالميا في مجال الابتكار والتميز المؤسسي.

فقد فازت هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة"، بالجائزة الذهبية في فئة "المرأة الأكثر ابتكارا للعام" تقديرا لإسهاماتها الكبيرة في تطوير مبادرات مبتكرة تدعم القطاع الثقافي والفني وتعمل على تمكين المرأة.

كما حصلت على الجائزة الفضية في فئة "قائد الفكر للعام" اعترافا بجهودها المتميزة في قيادة المشاريع الإستراتيجية التي تعزز الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

وفي السياق ذاته، تم تكريم شيماء راشد السويدي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في "دبي للثقافة"، بالجائزة الذهبية في فئة "الأكثر إبداعا في مجال التسويق أو الإعلانات المبتكرة"، تقديرا لجهودها المتميزة في هذا المجال.

كما حصلت مبادرة "أبطال رمضان" على الجائزة الذهبية في فئة "الإنجازات المبتكرة في المسؤولية الاجتماعية"، تقديرا لدورها المبتكر في العمل الإنساني.

إضافة إلى ذلك، فازت صفحة "دبي للإبداع" بجائزة ذهبية كأفضل صفحة انستغرام مبتكرة، بينما حققت صفحة "منصة سكة" الجائزة البرونزية في نفس الفئة.

وحصلت الهيئة على جائزتين ذهبيتين في فئتي "الابتكار في إدارة وتخطيط وممارسات الموارد البشرية" و"الابتكار لقسم أو فريق الموارد البشرية" ضمن القطاع الحكومي.