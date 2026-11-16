



من بساطة ستيف جوبز السوداء إلى سترات جنسن هوانغ الجلدية، مروراً بتحولات مارك زوكربيرغ وإطلالات جيف بيزوس وإيلون ماسك، لم تعد ملابس عمالقة التكنولوجيا مجرد اختيارات يومية، بل تحولت إلى لغة صامتة تعكس النفوذ والطموح والرغبة في صناعة صورة استثنائية. ففي وادي السيليكون، حيث تُقاس الثروات بالمليارات وتُرسم ملامح المستقبل بالخوارزميات، قد تصبح سترة جلدية أو قميص رمادي أو قلادة فضية علامة تجارية لا تقل شهرة عن الشركة التي يقودها صاحبها.

أزياء الهوية

تكشف أزياء كبار نجوم التكنولوجيا عن أكثر من مجرد ذوق شخصي؛ فهي مرآة لطموحاتهم وصورتهم عن أنفسهم وعلاقتهم بالشهرة والسلطة. وبينما اختار بعضهم البساطة شعاراً دائماً، لجأ آخرون إلى إطلالات لافتة تعكس تحولاتهم الشخصية، لتصبح الملابس جزءاً من الحكاية التي يروونها للعالم عن نجاحهم ونفوذهم، وربما عن أزمات منتصف العمر أيضاً.

سترة هوانغ

لفت جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الأنظار لسنوات طويلة بستراته الجلدية التي أصبحت علامة مميزة لإطلالاته، وسط بيئة تكنولوجية اعتادت السترات العملية والملابس البسيطة. فسواء ظهر على منصات المؤتمرات لإلقاء كلماته الرئيسة، أو شارك في اجتماعات العمل، ظل متمسكاً بزيه الذي يصعب الخلط بينه وبين إطلالات الآخرين.

ولا يبدو أن الأمر مجرد اختيار عابر؛ إذ يمتلك هوانغ مجموعة من السترات الفاخرة، من بينها سترة من تصميم «توم فورد» يبلغ سعرها 9 آلاف دولار، وتحمل نقوشاً تحاكي جلد التمساح، وأخرى مستوحاة من سترات سائقي الدراجات النارية، بياقة جريئة وزر كبس. إنها إطلالة توحي بالثقة والترف، وتستحضر في الوقت نفسه صورة رجل يعيش لحظة استعراض خاصة في منتصف العمر.

إرث جوبز

لم يكن هوانغ أول من جعل الملابس جزءاً من هويته في عالم التكنولوجيا؛ فقد سبقه الراحل ستيف جوبز، الشريك المؤسس لشركة «أبل»، الذي رسّخ واحدة من أشهر الإطلالات في تاريخ القطاع. كنزة سوداء بياقة عالية من تصميم «إيسي مياكي»، وبنطال جينز أزرق من طراز «ليفايس 501»، وحذاء رياضي من «نيو بالانس».

وبمرور الوقت، تجاوز هذا الزي حدود الموضة ليصبح رمزاً لشخصية جوبز ونهجه في العمل، حتى غدت صورته بالكنزة السوداء جزءاً من الذاكرة البصرية لعالم التكنولوجيا. ومنذ ذلك الحين، بات امتلاك إطلالة ثابتة ومميزة أشبه بتوقيع شخصي يرافق كبار المؤسسين والمديرين التنفيذيين.

تقليد ساخر

في المقابل لم يقتصر تأثير جوبز على إلهام رواد الأعمال، بل امتد إلى شخصيات أثارت جدلاً واسعاً، أبرزها إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة «ثيرانوس» المدانة بالاحتيال، التي تقضي حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً بعد إدانتها بخداع المستثمرين.

صعدت هولمز إلى الشهرة بوصفها أصغر امرأة تحقق ثروة بمليارات الدولارات من صنعها بنفسها، وظهرت على غلاف مجلة «فوربس» عام 2014 مرتدية كنزة سوداء خفيفة بياقة عالية، في إطلالة استحضرت بوضوح أسلوب جوبز، مع بنطال ضيق وسترة بلا أكمام متناسقة اللون.

ولم تتوقف ملامح صورتها عند الملابس؛ فقد أصبحت تسريحة شعرها الأشقر المربوط في كعكة منخفضة، ومكياج عينيها الثقيل وأحمر شفاهها الأحمر، عناصر أساسية في مظهرها العام. وكانت تسعى من خلال هذه الإطلالة إلى استحضار صورة القوة والنفوذ التي ارتبطت بجوبز، لكن المفارقة أن الزي الذي أرادت به ترسيخ هالتها تحول لاحقاً إلى مادة للسخرية والتندر، حتى بات حاضراً في احتفالات الهالوين. فليس كل من ارتدى كنزة سوداء أصبح ستيف جوبز آخر.

تمرد زوكربيرغ

عندما أسس مارك زوكربيرغ «فيسبوك» عام 2004، كان مظهره يجسد الصورة النمطية لمبرمجي وادي السيليكون؛ بنطال جينز ضيق، وقميص رمادي بسيط، وشعر قصير، وإطلالة توحي بأن عقله مشغول بالشيفرات والأفكار أكثر من انشغاله بما يرتديه.

لكن عام 2024 حمل تحولاً واضحاً في خزانته، إذ تخلى عن مظهره التقليدي، وترك شعره ينمو ليصبح أكثر تموجاً، واتجه إلى قمصان واسعة من علامات أزياء فاخرة، وأضاف إلى إطلالته سلاسل فضية حول العنق. ولم يتوقف التجديد عند ذلك، بل ظهر بمعطف سميك مبطن بالفرو، بدا معه أقرب إلى شخصيات مسلسل الغرب الأميركي الحديث «يلوستون».

ويبدو أن مؤسس «ميتا» أراد مغادرة صورة المبرمج المنعزل، والاقتراب من عالم الموضة وثقافة الشارع، في تحول يعكس رغبة في تقديم شخصية أكثر تحرراً وعصرية، بعدما ظلت صورته لسنوات مرتبطة بالقمصان الرمادية والبساطة المفرطة.

إطلالات بيزوس الفاخرة

أما جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، فقد اختار مساراً مختلفاً لإعادة تقديم نفسه. فبعد سنوات من البدلات التقليدية التي لم تكن تمنحه مظهراً أنيقاً، انتقل إلى قمصان البولو الضيقة والنظارات الشمسية ذات التصميم المستوحى من نظارات الطيارين.

ومع مرور الوقت أصبحت إطلالته أكثر ارتباطاً بالملابس الفاخرة المصممة خصيصاً له، والقمصان التي تبرز بنيته العضلية، حتى بدا وكأنه يمزج بين شخصية «آيرون مان» وأبطال سلسلة «مهمة مستحيلة»

وفي بعض إطلالاته يستدعي مظهره شخصية «مستر كلين» الإعلانية الشهيرة، برأسها الأصلع وعضلاتها البارزة. وهكذا، لم يعد بيزوس يكتفي بصورة رجل الأعمال الذي بنى إمبراطورية للتجارة الإلكترونية، بل بات يقدم نفسه بإطلالة أقرب إلى أبطال أفلام الحركة.

فوضى ماسك

يصعب الإمساك بخيط ثابت في خزانة إيلون ماسك، فإطلالاته لا تخضع لنمط محدد، بل تتنقل بين شخصيات متباينة، تماماً كما تتقلب منشوراته ومواقفه على منصة «إكس».

فقد مر بمرحلة راعي البقر ذي الطابع الفضائي، وأخرى اتسمت بالرموز المرتبطة بحركة «ماغا»، وصولاً إلى القمصان التي تحمل رسوماً وعبارات ساخرة. وفي ظهوراته العامة، جمع أحياناً بين قبعات البيسبول السوداء والنظارات الداكنة والمعاطف الطويلة، في مظهر يلفت الأنظار أكثر مما يلتزم بقواعد الأناقة التقليدية.

وربما تكمن خصوصية ماسك في غياب الهوية الثابتة لملابسه؛ فهو لا يبدو معنياً ببناء زي موحد على غرار جوبز أو هوانغ، بل يترك لإطلالاته مساحة واسعة للتغير والمفاجأة. وكأن خزانته امتداد لشخصيته العامة التي تجمع بين الاستعراض والغرابة وكسر المألوف.

بساطة ألتمان

على النقيض من هذه التحولات، لا يزال سام ألتمان، الشريك المؤسس لشركة «أوبن إيه آي»، متمسكاً إلى حد كبير بالمظهر التقليدي لرجال التكنولوجيا، الذي اشتهر خلال حقبة فيلم «ذا سوشيال نتوورك».

فهو يفضل الكنـزات ذات الياقة الدائرية، وبناطيل الجينز والأحذية الرياضية، ولا يلجأ إلى البدلات الرسمية إلا عندما تفرض المناسبة ذلك. وتبدو إطلالته امتداداً لثقافة وادي السيليكون التي تضع الأفكار والابتكار في المقدمة، وتتعامل مع الأناقة بوصفها تفصيلاً ثانوياً.

لكن مع اتساع إمبراطورية «تشات جي بي تي» وتضخم الثروة المرتبطة بها، قد يأتي دور ألتمان في إعادة اكتشاف خزانته، وربما الاستعانة بخبير أزياء يمنحه مظهراً أكثر تميزاً، على غرار ما فعله زوكربيرغ وبيزوس قبله.

أسرار السترة

وعلى الرغم من شهرة جنسن هوانغ بستراته الجلدية، فإن اختيارها لا يعود إليه وحده؛ فقد كشف أن زوجته لوري، التي ارتبط بها منذ نحو أربعة عقود، وابنته، تشاركان في انتقاء ملابسه.

لقد حافظ على هذه الإطلالة سنوات طويلة، حتى ظهرت صورته بسترة جلدية على غلاف مجلة «تايم» عام 2021، بينما تحولت إحدى ستراته الموقعة من تصميم «توم فورد» إلى قطعة استثنائية في مزاد نظمته دار «سوذبيز» في يوليو الماضي، بعدما بيعت مقابل 960 ألف دولار.

ولعل سر جاذبية هذه السترات أنها لم تعد مجرد ملابس يرتديها رئيس شركة تكنولوجية، بل أصبحت جزءاً من هويته البصرية، تماماً كما ارتبطت الكنزة السوداء بجوبز. فهوانغ يقود شركة تنتج رقائق معالجة البيانات التي تشكل ركيزة أساسية في طفرة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمنحه حضوراً يتجاوز حدود عالم الأعمال.

ومع ذلك قد تحمل مجموعته الجلدية دلالات أخرى؛ فهي تعكس ذوق رجل بلغ مرحلة من العمر بات فيها أكثر ميلاً إلى التعبير عن نفسه من خلال المظهر والترف والاختيارات الجريئة. إنها صورة تجمع بين الثقة بالنفس والاستعراض، وتستحضر أحياناً ملامح أزمة منتصف العمر، حيث تتحول السترة الجلدية إلى بديل عن السيارة الرياضية أو دراجة «هارلي ديفيدسون».

عالقة في الذاكرة

في النهاية قد تتغير الشركات وتتبدل الثروات وتتراجع النجومية، لكن بعض الإطلالات تظل عالقة في الذاكرة؛ فهل يصنع المليارديرات أزياءهم لتعبّر عن شخصياتهم، أم أن الملابس أصبحت وسيلتهم لصناعة أساطيرهم الخاصة؟