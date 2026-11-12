من يقرر ماذا نشتري؟ حيل نفسية خفية تدفعنا لاقتناء ما لا نحتاج إليه

بين إغراء التخفيضات وسحر الروائح وإيقاع الموسيقى وضجيج مواقع التواصل الاجتماعي، لا تخضع قرارات التسوق دائماً لحسابات العقل والمنطق؛ فقد ندخل المتجر بحثاً عن غرض واحد، ثم نخرج محمّلين بمشتريات لم تكن يوماً ضمن خططنا. إنها حيل نفسية دقيقة تتسلل إلى مشاعرنا وحواسنا، وتجعل الإنفاق يبدو وكأنه قرار شخصي، بينما تقف خلفه مؤثرات تسويقية تعرف جيداً كيف تستدرج رغباتنا.

وفي تقرير نشره موقع «سايكولوجي توداي»، تتكشف مجموعة من العوامل النفسية التي تتحكم في سلوك المستهلكين، وتدفعهم أحياناً إلى الشراء الاندفاعي، من العروض المغرية والوقت المحدود إلى الروائح والموسيقى وتأثير الجماعات ومواقع التواصل الاجتماعي.

التخفيضات

نحب أن نرى أنفسنا مستهلكين عقلانيين، نحسب احتياجاتنا ونوازن بين الأسعار وإمكاناتنا المالية قبل اتخاذ قرار الشراء. لكن الدماغ البشري لا يعمل دائماً وفق هذه المعادلة، خصوصاً عندما يواجه تدفقاً هائلاً من المعلومات والخيارات، فيصبح أكثر عرضة للقرارات المتسرعة.

وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح خلال موسم «الجمعة السوداء»، حين تغرق المتاجر الإلكترونية بالمنتجات والتخفيضات، وتبرز أمام المتسوق عروض توصف بأنها فرصة لا تتكرر، وتنتهي خلال دقائق أو ساعات. عندها يتسلل شعور بالإلحاح، ويصبح اقتناص العرض أولوية تتقدم على التفكير في الحاجة الفعلية إلى المنتج.

وفي خضم هذه المنافسة مع الوقت، قد ننسى حساب التوفير الحقيقي، ونشتري أشياء لم نكن نخطط لاقتنائها، فقط خشية أن نفوّت فرصة مغرية ونندم لاحقاً. وهكذا يتحول الخوف من ضياع العرض إلى دافع للإنفاق، حتى عندما لا يكون الشراء ضرورياً.

ويظهر التأثير ذاته في تفاصيل يومية بسيطة، مثل شراء القهوة؛ فقد نختار الحجم الكبير لأن سعره لا يزيد كثيراً على المتوسط، فنشعر بأننا نحصل على قيمة أفضل مقابل مبلغ إضافي محدود. لكننا نتجاهل أحياناً حاجتنا الفعلية، لنكتشف في النهاية أن جزءاً من القهوة بقي حتى برد، وأن الصفقة التي بدت رابحة لم تكن سوى إنفاق زائد.

سطوة الحواس

لا تتوقف أساليب التأثير عند الأسعار والإعلانات، بل تمتد إلى المشاعر والحواس، حيث يمكن للخوف أو رائحة مألوفة أو نغمة موسيقية أن تغير سلوكنا الشرائي من دون أن ننتبه.

وخلال جائحة «كوفيد-19»، قدمت مشاهد التهافت على شراء ورق المرحاض مثالاً واضحاً على قوة العدوى النفسية؛ فحين شاهد الناس آخرين يخزنون كميات كبيرة، انتابهم القلق من نفاد المعروض، فسارعوا بدورهم إلى الشراء. ولم يكن ذلك مرتبطاً بقدرة المنتج على الحماية من الفيروس، بل بالحاجة النفسية إلى الشعور بالسيطرة والأمان في مواجهة مستقبل غامض وقيود غير مسبوقة.

أما الروائح، فلها طريقها الخاص إلى قراراتنا؛ فرائحة الخبز الطازج أو البسكويت المنبعثة من المخابز قد تستثير الشهية، وتحول التجول العابر إلى رغبة مفاجئة في الشراء. وقد يجد المتسوق نفسه أمام سلة ممتلئة بمنتجات لم يكن ينوي اقتناءها، بعدما قادته حواسه إلى ذلك.

وتؤدي الموسيقى دوراً لا يقل تأثيراً؛ فالألحان الهادئة والإيقاعات البطيئة داخل المتاجر قد تشجع الزبائن على التجول ببطء وتمضية وقت أطول بين الأرفف. وكلما طال بقاؤهم، اتسعت فرص تعرضهم لمنتجات جديدة، وربما انتهى بهم الأمر إلى شراء أشياء لم تكن مدرجة في قائمة احتياجاتهم.

عدوى الجماعة

في عصر المنصات الرقمية، لم تعد قرارات الشراء تتشكل داخل المتاجر وحدها، بل أصبحت تتأثر بما نشاهده يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي، وبما يقتنيه الأصدقاء والمؤثرون وحتى أشخاص لا تربطنا بهم أي معرفة.

وقد يتحول منتج عادي، مثل كوب قابل لإعادة الاستخدام، إلى سلعة رائجة يتسابق الجميع لامتلاكها، لا بسبب حاجة حقيقية إليها، بل لأن انتشارها الواسع يمنحها جاذبية إضافية. ومع تكرار ظهورها في الصور ومقاطع الفيديو، يتولد لدينا شعور بأنها أصبحت ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.

وهنا يتجاوز الشراء وظيفته الأساسية، ليصبح وسيلة للتشبه بالآخرين والشعور بالانتماء إلى مجموعة تتبنى نمطاً معيناً من الاستهلاك. وقد نقتني منتجاً لمجرد أنه شائع، لا لأنه الأفضل أو الأكثر ملاءمة لاحتياجاتنا.

الاختيار

ورغم قوة هذه المؤثرات، فإن ذلك لا يعني أننا فقدنا القدرة على اتخاذ قراراتنا، أو أصبحنا عاجزين أمام أساليب التسويق. فما زالت لدينا تفضيلاتنا الشخصية، ونستطيع تقييم المنتجات والمفاضلة بينها واختيار ما يناسبنا.

بل إن بعض المؤثرات الخارجية قد تكون إيجابية؛ فقد تقودنا نصيحة صديق موثوق إلى منتج نحتاج إليه بالفعل، أو تلفت واجهة متجر جذابة انتباهنا إلى سلعة أفضل جودة أو أقل سعراً.

لكن الخطورة تكمن في التأثيرات التي تتسلل إلى اختياراتنا من دون أن نشعر، وربما ندرك محاولات استمالتنا، ثم نستجيب لها باعتبارها قرارات نابعة من رغباتنا الخاصة.

سؤال التسوق

هل كنا سنختار القهوة بالحجم الكبير لو لم يكن سعرها قريباً من الحجم المتوسط؟ وهل كان الكوب الرائج سيبدو مغرياً بالقدر نفسه لو لم نشاهد المؤثرين يروجون له باعتباره منتجاً لا غنى عنه؟

إن إدراك هذه الحيل النفسية لا يعني مقاطعة العروض أو تجاهل المنتجات الرائجة، بل يمنحنا فرصة للتوقف والتفكير قبل الدفع، والتمييز بين ما نحتاج إليه فعلاً وما دُفعنا إلى الرغبة فيه.

فقد نكون نحن من يحمل سلة المشتريات، لكن السؤال الذي يستحق التأمل هو: هل نختار ما نشتريه حقاً، أم أن الآخرين يختارون نيابة عنا؟