"تابي كاش" تتجاوز المليون حساب في الإمارات

الخدمة تتيح للعملاء تحويل الأموال إلى 50 دولة دون رسوم وتقسيط فواتيرهم على دفعات شهرية



أعلنت شركة تابي، عن تخطّي حاجز المليون مشترك داخل الإمارات في "تابي كاش"، بعد شهرين فقط من إتاحة الخدمة لجميع المقيمين في الدولة، من أول سبتمبر الماضي.

وتوفر "تابي كاش" بديلاً مجانياً للحسابات المصرفية المرتبطة ببطاقات الخصم المباشر، بالاعتماد على ترخيص "تسهيلات القيم المخزنة" الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، ولا تفرض الخدمة أي رسوم لإنشاء الحساب أو إدارته أو إصدار البطاقة، كما تتيح للعملاء الحصول على استرداد نقدي على مشترياتهم اليومية.

ومنذ إطلاقها في سبتمبر الماضي، وسعت "تابي كاش" نطاق خدماتها لتشمل التحويلات الدولية حيث يتم تحويل الأموال من حسابات "تابي كاش" إلى حسابات مصرفية في أكثر من 50 دولة دون رسوم تحويل، وكذلك إلى المحافظ الرقمية، بما فيها GCash وJazzCash وVodafone Cash.

كما تمنح الخدمة تقسيط الفواتير بمرونة حيث يتم سداد فواتير الاتصالات والخدمات العامة والمواصلات، مع إمكانية تقسيط قيمتها على ما يصل إلى 12 دفعة شهرية.

وبالنسبة للزكاة والتبرعات فيمكن دفع الزكاة والتبرّع للجمعيات الخيرية في دبي مباشرة من رصيد "تابي كاش"، إضافة إلى الاسترداد الفوري للأموال فعند موافقة التاجر على رد قيمة مشتريات تمت عبر تابي، يُودع المبلغ فوراً في حساب "تابي كاش"، ليتمكن العميل من استخدامه مباشرة، بدلاً من الانتظار لمدة تتراوح عادةً بين 3 و10 أيام عمل لاسترداد الأموال عبر البطاقة المصرفية.

سهولةومرونة

وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تابي: "تُعد تابي كاش المنتج الأسرع نمواً بين جميع المنتجات التي أطلقناها، ويؤكد فتح مليون حساب خلال شهرين حجم الطلب والرغبة بوجود حساب مالي يتناسب مع احتياجات الناس وعاداتهم الفعلية في الإنفاق. وتتيح تابي كاش الاستفادة من هذه الخدمات دون القيود والشروط المعتادة، سواء عند إجراء التحويلات الدولية، أو سداد الفواتير، أو استرداد قيمة المشتريات دون انتظار أسبوع كامل، وهي خدمات ليست جديدة بحد ذاتها، لكننا نقدمها بطريقة أكثر سهولة ومرونة".

يستفيد من خدمات تابي اليوم أكثر من 25 مليون عميل و70 ألف علامة تجارية في السعودية والإمارات والكويت، وفي سبتمبر الماضي، جمعت الشركة تمويلاً بقيمة 233 مليون دولار، بتقييم بلغ 6.5 مليارات دولار، خلال جولة تمويلية قادتها شركة بلو بول كابيتال.